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Какой фрукт идеально подходит для здорового завтрака

Исследователи говорят, что для полноценного и здорового завтрака идеально подходит банан, в котором есть много клетчатки и витаминов

сегодня, 10:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Утренний прием пищи пропускать ни в коем случае нельзя, ведь завтрак заряжает организм энергией и дает силы на весь день. Специалисты в области питания говорят, что утром желательно употреблять много белков и клетчатки.

Какой фрукт идеально подходит для здорового завтрака

Какой фрукт идеально подходит для завтрака | фото: pinterest

Для первого приема пищи идеально подойдет банан, ведь в этом фрукте сосредоточено большое количество витаминов и полезных веществ, в частности клетчатка, калий, магний, фосфор, кальций, которые положительно действуют на все системы организма и укрепляют иммунную систему. Еще в банане не содержатся жиры, холестерин и натрий, поэтому они отлично дополняют любую диету.

Этот фрукт, по мнению американских кардиологов, богат на калий, который помогает нормализовать показатели артериального давления. Научные работы, посвященные изучению воздействия калия на организм человека, показывают, что те, кто включает в свое меню продукты, богатые этим элементом, имеют меньшую вероятность проблем с высоким давлением и дальнейшим риском инсульта.

Более того, бананы имеют противомикробные и противовоспалительные свойства. Это связано с различными биоактивными соединениями в их составе: феруловой кислотой, лупеолом и лептином.

Напомним, что на завтрак не рекомендуетесть хлопья и йогурты. Такие продукты способны активизировать поджелудочную железу, которая с помощью инсулина пытается регулировать уровень сахара в крови.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, если мечтаете о плоском животе и стройной талии, тогда нужно не только заниматься спортом, но и пересмотреть свой рацион. В частности, ответственно отнестись к завтраку, который является самым важным приемом пищи, потому что запускает метаболизм и придает энергии организму.


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Источник: https://www.7mednews.ru/eat/23993-idealnyy-frukt-dlya-zdorovogo-i-polnocennogo-zavtraka.html
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