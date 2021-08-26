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Как нужно завтракать, чтобы не навредить фигуре

Эксперты рассказали, как правильно нужно завтракать, чтобы на талии не появлялись лишние сантиметры

сегодня, 09:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Если мечтаете о плоском животе и стройной талии, тогда нужно не только заниматься спортом, но и пересмотреть свой рацион. В частности, ответственно отнестись к завтраку, который является самым важным приемом пищи, потому что запускает метаболизм и придает энергии организму.

Как нужно завтракать, чтобы не навредить фигуре

Ошибки во время завтрака / Фото: Unsplash

Эксперты отметили, что многие люди во время утреннего приема пищи допускают ошибки, которые негативно сказываются на фигуре.

Вы едите слишком быстро

На завтрак обычно времени не хватает, поэтому часто люди запихивают в себя еду за 5 минут, а иногда делают это на ходу. Но именно такой подход к приему пищи приводит к быстрому перееданию, а оно в свою очередь, становится причиной лишнего веса.

Вы забываете о белках

Исследователи сказали, что добавление белка к каждому приему пищи может облегчить наращивания мышечной массы. А вот полное отсутствие этого компонента может привести к резкому повышению сахара в крови. Поэтому свой завтрак обогащайте бобовыми, авокадо или сыром.

Откажись от обезжиренных продуктов

Эксперты говорят, что продукты, на которых есть отметка "обезжиренные" на самом деле могут содержать много калорий. Более того, в их составе нет достаточного количества витаминов и полезных веществ для организма.

Вы едите фасованные продукты

В фасованных продуктах может содержаться много натрия или сахара, что приводит к увеличению жировых отложений. А еще такие блюда не заряжают организм энергией, поскольку практически не содержат полезных веществ.

Кофе с высоким содержанием сахара

Утро многих людей начинается именно с кофе, но лучше пить напиток без сахара и молока, потому что спустя некоторое время вы почувствуете сильный голод. Если хотите добавить что-то в кофе, то пусть это будут специи.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты на завтрак полезны для гипертоников.


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Источник: https://www.gq.com.mx/cuidado-personal/articulo/desayuno-errores-que-evitan-tener-abdomen-plano
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