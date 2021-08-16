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Какие продукты на завтрак полезны для гипертоников

Медики перечислили продукты, которые стоит добавить в утренний рацион людям, страдающим гипертонией

сегодня, 09:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Людям с гипертонией (повышенным давлением) стоит придерживаться здорового образа жизни, в частности пересмотреть свой рацион. Медики перечислили продукты, которыми желательно обогатить свой завтрак. 

Какие продукты на завтрак полезны для гипертоников

Что полезно есть гипертоникам на завтрак. Фото: 1zoom

Овсянка

Эксперты рекомендуют начинать свое утро с миски овсянки или овсяных хлопьев, потому что в их составе содержится бета-глюкан, снижающий уровень "вредного" холестерина в крови и помогающий нормализовать кровяное давление.

Натуральный йогурт

Американские исследователи утверждают, что натуральный йогурт (без добавок) на завтрак помогает снизить риск высокого давления у женщин. Его можно есть с орехами, фруктами или семенами, например, чиа и льна.

Ягоды

В составе свежих ягод много витаминов, полезных микроэлементов и антиоксидантных веществ, которые называются антоцианами. Ученые доказали, что эти соединения способны снизить давление. Их можно найти в чернике и землянике, поэтому пользуйтесь случаем и обогащайте рацион этими летними ягодами.

Также медики отметили, что людям с гипертонией стоит отказаться от полуфабрикатов (сосисок, колбас, бекона), потому что они содержат большое количество соли и насыщенных жиров, способных повысить давление. 

Напомним, что повышенное давление — проблема, с которой сталкивается множество людей. Если она беспокоит часто, тогда стоит обратиться к врачу и выяснить причину. Если же давление скачет время от времени, то нормализовать его можно с помощью фруктового сока.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что гипертоникам рекомендуют пить кокосовую воду, потому что она благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему.


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Источник: https://wworld.com.ua/health/87408
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