Какую воду необходимо пить для снижения давления

Многие люди жалуются на гипертонию — повышенное давление, которое может возникнуть по разным причинам. Если проблема беспокоит часто, тогда лучше обратиться к врачу, если же давление поднимается периодически, то нормализовать его поможет кокосовая вода.

Как снизить давление (фото из открытых источников)

Исследователи из Гарвардской медицинской школы заявили, что снизить артериальное давление может диета, обогащенная калием. Продукты, содержащие этот элемент, помогают нейтрализовать отрицательное воздействие соли, которая задерживает жидкость в организме. Калий выводит излишки воды из почек, восстанавливая баланс натрия.

Специалисты рекомендуют употреблять кокосовую воду, потому что в ней высокое содержание калия. Также она улучшает обмен веществ, очищает организм от шлаков и токсинов, а еще благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Врачи ценят кокосовую воды за ее умение стабилизировать уровень сахара в крови и стабилизацию работы щитовидных желез.

Помимо этого, ученые советуют бороться с гипертонией с помощью физических упражнений. Уделяйте активности хотя бы по 30 минут в день и в скором времени заметите положительный результат.

Напомним, что турецкие исследователи назвали несколько способов, которые помогают снизить артериальное давление без применения лекарственных средств. И в первую очередь, врачи рекомендуют сократить потребление соли и увеличить потребление белка в рационе.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что специалист Сьюзан Ченг рассказала о том, что "женская" норма артериального давления отличается от мужской. Подробнее читайте в нашем материале.

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