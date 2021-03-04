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Врач рассказал о женской «норме» артериального давления

На показатели давления могут влиять многие факторы

сегодня, 07:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Артериальное давления — важный показатель здоровья, и в идеале, согласно нормам, оно должно быть 120 на 80. Но на этот показатель влияет множество факторов, в том числе и возраст. И как оказалось, женская "норма" может отличаться от мужской.

Врач рассказал о женской «норме» артериального давления

Нормы артериального давления / фото: Fotolia / Andrei Tsalko

Специалист Сьюзан Ченг рассказала, что многим женщинам неправильно определяют артериальное давление с помощью тонометра. Результаты нового исследования показывают, что ошибка касается первой цифры или систолического артериального давления, показывающего напряжение, которое кровь создает на стенках артерий.

Если для мужчин в идеале этот показатель должен быть 120, то систолическое давление женщин должно быть не менее 110. Если же оно превышает эту цифру, тогда может идти речь о начальной стадии гипертонии, которая может вызвать проблемы со здоровьем, если не предпринимать никаких мер. 

Доктор отметила, что мужчины и женщины сильно отличаются друг от друга, поэтому нельзя сказать, что у них могут быть одинаковые нормы артериального давления, как и других показатели. 

В эксперименте приняло участие более 27 тысяч человек. Ученые определили, что у женщин, давление которые было выше 110 наблюдались проблемы с сердечно-сосудистой системой, а вот у мужчин такой связи не выявили. Эксперты говорят, что контролировать артериальное давление можно и нужно с помощью лекарств, питания, а также физической активности.

Напомним, врач-диетолог Елена Соломатина рассказали, какие продукты способны повысить давление, а какие — снизить.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые рассказали о способе, который поможет снизить давление без лекарств. Используя его, вы даже сможете преодолеть начальную стадию гипертонии.


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Источник: https://u-news.com.ua/106271-zhenschynam-nuzhno-yzmeriat-arteryalno-davlenye-po-drugomu.html
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