Ученые рассказали, как снизить давление без лекарств

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Кириєнко Анна
Ученые рассказали о способе, который поможет снизить давление без лекарств. Используя его вы даже сможете преодолеть начальную стадию гипертонии. Об этом сообщает ресурс Свидетель.
Как снизить давление без лекарств. Фото: rfbr.ru
Речь идет об обычных физические упражнения. На этот раз исследователи из Канады доказали, что регулярная растяжка может привести в норму кровяное давление. При этом можно даже не использовать медицинских средств.
Оказывается, стретчинг влияет на кровеносные сосуды. Растяжка делает их более гибкими и улучшает кровоток. В результате снижается давление.
Однако чтобы этот способ подействовал, растяжкой нужно заниматься регулярно — около получаса в день.
Растяжка влияет на те мышцы, в которых при обычных жизненных условиях образуется застой.
Кроме того, стретчинг поможет похудеть и получить хорошую гибкую фигуру.
Врач-диетолог Алексей Калинчев сравнивает занятия спортом с приемом лекарств.
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