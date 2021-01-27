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Ученые рассказали, как снизить давление без лекарств

Этот способ поможет преодолеть начальную стадию гипертонии

сегодня, 21:05
Автор:

Кириєнко Анна

Ученые рассказали о способе, который поможет снизить давление без лекарств. Используя его вы даже сможете преодолеть начальную стадию гипертонии. Об этом сообщает ресурс Свидетель.

Ученые рассказали, как снизить давление без лекарств

Как снизить давление без лекарств. Фото: rfbr.ru

Речь идет об обычных физические упражнения. На этот раз исследователи из Канады доказали, что регулярная растяжка может привести в норму кровяное давление. При этом можно даже не использовать медицинских средств.

Оказывается, стретчинг влияет на кровеносные сосуды. Растяжка делает их более гибкими и улучшает кровоток. В результате снижается давление.

Однако чтобы этот способ подействовал, растяжкой нужно заниматься регулярно — около получаса в день.

Растяжка влияет на те мышцы, в которых при обычных жизненных условиях образуется застой.

Кроме того, стретчинг поможет похудеть и получить хорошую гибкую фигуру.

Врач-диетолог Алексей Калинчев сравнивает занятия спортом с приемом лекарств.

"Получасовая физическая нагрузка позволяет снизить давление в среднем на 10 миллиметров ртутного столба", — комментирует эксперт.

Напоминаем, что гематолог Юлия Ненашева сообщила, что некоторые синяки могут свидетельствовать об опасных процессах в нашем организме. Обычно все воспринимают синяки как обычное явление. Однако, есть случаи, когда гематомы прямо сигнализируют об угрозе здоровья. Когда нужно бить тревогу, читайте в нашем материале.

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Источник: https://svidok.online/vcheni-nazvaly-efekty-vny-j-sposib-zny-zy-ty-ty-sk-bez-likiv/
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