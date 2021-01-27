Ученые рассказали, как снизить давление без лекарств

Ученые рассказали о способе, который поможет снизить давление без лекарств. Используя его вы даже сможете преодолеть начальную стадию гипертонии. Об этом сообщает ресурс Свидетель.

Как снизить давление без лекарств. Фото: rfbr.ru

Речь идет об обычных физические упражнения. На этот раз исследователи из Канады доказали, что регулярная растяжка может привести в норму кровяное давление. При этом можно даже не использовать медицинских средств.

Оказывается, стретчинг влияет на кровеносные сосуды. Растяжка делает их более гибкими и улучшает кровоток. В результате снижается давление.

Однако чтобы этот способ подействовал, растяжкой нужно заниматься регулярно — около получаса в день.

Растяжка влияет на те мышцы, в которых при обычных жизненных условиях образуется застой.

Кроме того, стретчинг поможет похудеть и получить хорошую гибкую фигуру.

Врач-диетолог Алексей Калинчев сравнивает занятия спортом с приемом лекарств.

"Получасовая физическая нагрузка позволяет снизить давление в среднем на 10 миллиметров ртутного столба", — комментирует эксперт.

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