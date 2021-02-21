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Главная Новости Здоровье диета и питание Названы продукты, влияющие на артериальное давление
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Названы продукты, влияющие на артериальное давление

Продукты, содержащие много соли, повышают давление

сегодня, 08:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Артериальное давление — важный показатель здоровья, на который влияет множество факторов, в том числе и питание. Диетолог Елена Соломатина рассказали, какие продукты могут его повысить, а какие — понизить.

Названы продукты, влияющие на артериальное давление

какие продукты влияют на давление (фото из открытых источников)

По словам специалиста, гипертоникам лучше воздержаться от продуктов, содержащих много соли, потому что в ее составе есть натрий, способный связывать воду в организме. Также в этот список попадают копчености и блюда с большим количеством специй. Различные пряности сужают сосуды и увеличивают активность желез внутренней секреции. 

Повысить артериальное давление также способны жирные продукты, потому что в их составе есть холестерин, затрудняющий кровоток. 

Также диетолог рассказала, что гипертоникам не следует увлекаться кофе и крепким чаем, потому что они также могут спровоцировать давление. 

Но есть и другая группа продуктов, способная привести этот показатель в норму. По словам врача, людям, страдающим гипертонией необходимо укреплять сосуды, а поможет в этом магний, который содержится в овощах, орехах, семечках. Например, снизить давление помогает свекольный и морковный соки. Мочегонные средства также способны нормализовать давление (чаи с ромашкой, пустырником), но увлекаться ими не стоит. 

Елена Соломатина говорит, что правильное питание помогает предотвратить проблемы с сердечно-сосудистой системой, потому что продукты, содержащие клетчатку, магний, рутин и другие вещества, приводят артериальное давление в норму, выводят "плохой" холестерин и помогают работе печени. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые рассказали о способе, который поможет снизить давление без лекарств. Используя его, вы даже сможете преодолеть начальную стадию гипертонии.


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Источник: https://tvzvezda.ru/news/ekskluziv/content/202127736-174Tr.html
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