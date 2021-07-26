Какой фруктовый сок помогает снизить давление

Повышенное давление — проблема, с которой сталкивается множество людей. Если она беспокоит часто, тогда стоит обратиться к врачу и выяснить причину. Если же давление скачет время от времени, то нормализовать его можно с помощью фруктового сока.

Как снизить давление (фото из открытых источников)

Исследователи из Саутгемптонского университета и Гарвардской медицинской школы выяснили, что один стакан апельсинового сока в день предотвращает гипертонию, снижает воспалительные процессы в организме, а также защищает от сердечных проблем. Дело в том, что в составе сока содержится много витамина С, калия, магния, железа, фосфора и других микроэлементов, которые поддерживают функции многих типов иммунных клеток.

Доктор Говард Сессо, основываясь на результатах восьмилетнего исследования, в котором приняло участие более 20 тысяч человек, заявил, что воспалительные процессы могут быть важным механизмом возникновения гипертонии. А если каждый день употреблять по одному стакану натурального апельсинового сока, то можно избежать этой проблемы.

Кроме того, апельсиновый сок помогает расщеплять в кишечнике жирную пищу, а также он улучшает работу желудочно-кишечного тракта, увеличивает аппетит и секрецию пищеварительных желез.

Напомним, что в одном стакане натурального ананасового сока содержится много витамина С и В6, а также марганца, калия, магния и других ценных веществ для организма. Такой богатый витаминный состав способствует выработке белых кровяных телец, которые в свою очередь, усиливают оборону от болезнетворных бактерий.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой овощной сок поможет укрепить здоровье за 10 дней.

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