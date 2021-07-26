logo
Русский Українська

BTC/USD

38365.53

ETH/USD

2337.84

LTC/USD

136.92

USD/UAH

27.10

EUR/UAH

32.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Какой фруктовый сок помогает снизить давление
commentss НОВОСТИ Все новости

Какой фруктовый сок помогает снизить давление

Исследователи из Саутгемптонского университета и Гарвардской медицинской школы выяснили, какой фруктовый сок помогает снизить давление

сегодня, 10:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Повышенное давление — проблема, с которой сталкивается множество людей. Если она беспокоит часто, тогда стоит обратиться к врачу и выяснить причину. Если же давление скачет время от времени, то нормализовать его можно с помощью фруктового сока.

Какой фруктовый сок помогает снизить давление

Как снизить давление (фото из открытых источников)

Исследователи из Саутгемптонского университета и Гарвардской медицинской школы выяснили, что один стакан апельсинового сока в день предотвращает гипертонию, снижает воспалительные процессы в организме, а также защищает от сердечных проблем. Дело в том, что в составе сока содержится много витамина С, калия, магния, железа, фосфора и других микроэлементов, которые поддерживают функции многих типов иммунных клеток.

Доктор Говард Сессо, основываясь на результатах восьмилетнего исследования, в котором приняло участие более 20 тысяч человек, заявил, что воспалительные процессы могут быть важным механизмом возникновения гипертонии. А если каждый день употреблять по одному стакану натурального апельсинового сока, то можно избежать этой проблемы.

Кроме того, апельсиновый сок помогает расщеплять в кишечнике жирную пищу, а также он улучшает работу желудочно-кишечного тракта, увеличивает аппетит и секрецию пищеварительных желез.

Напомним, что в одном стакане натурального ананасового сока содержится много витамина С и В6, а также марганца, калия, магния и других ценных веществ для организма. Такой богатый витаминный состав способствует выработке белых кровяных телец, которые в свою очередь, усиливают оборону от болезнетворных бактерий.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой овощной сок поможет укрепить здоровье за 10 дней.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/1467249/how-to-live-longer-orange-fruit-juice-lower-blood-pressure-stroke-risk
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ