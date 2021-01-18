Медики раскрыли неожиданную пользу ананасового сока

Эксперты рекомендуют добавлять почаще в свой рацион питания ананасовый сок, потому что, как оказалось, он обладает целым рядом полезных свойств.

польза ананасового сока (фото из открытых источников)

Специалисты говорят, что этот продукт положительно влияет на здоровье и способствует долголетию. Как известно, в одном стакане натурального ананасового сока содержится много витамина С и В6, а также марганца, калия, магния и других ценных веществ для организма. Обычно все внимание сосредотачивают на самом тропическом фрукте, забывая о его соке. Но он обладает противовоспалительными и иммуноповышающими свойствами.

Богатый витаминный состав этого сока способствует выработке белых кровяных телец, которые в свою очередь, усиливают оборону от болезнетворных бактерий. С помощью ананасового сока можно также сократить риск образования тромбов, ведь он способствует улучшению циркуляции крови, снижая тем самым проблемы с сердечно-сосудистой системой.

А калий, входящий в состав этого напитка, благоприятно воздействует на работу почек и помогает нормализовать артериальное давление. Помимо этого, ананасовый сок эффективно очищает организм от шлаков и токсинов.

Напомним, ученые рекомендуют почаще пить гранатовый сок, потому что в нем содержится около 15 аминокислоты, которые положительно действуют на организм. Еще он укрепляет иммунитет, избавляет от налета на зубах и предотвращает развитие серьезных заболеваний.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты назвали натуральные соки, которые помогают быстро и эффективно улучшить пищеварение, в частности при гастрите, запорах и колите.

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