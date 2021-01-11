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Чем полезен гранатовый сок: несколько причин, чтобы начать его пить

Особенно полезно употреблять гранатовый сок в холодное время года

сегодня, 16:11
Автор:

Любовь Блажко

По словам специалистов, гранат может стать залогом хорошего иммунитета и идеальным источником необходимых витаминов в холодное время года. Давайте скорее узнаем, почему именно гранат завоевал особую любовь у всех ЗОЖников и неравнодушных к своему здоровью. 

Чем полезен гранатовый сок: несколько причин, чтобы начать его пить

Гранат. Фото: elle.ua

В соке граната есть 15 аминокислот, пять из которых считаются незаменимыми. В его составе содержатся такие минералы и витамины, как К, С, В6 и В9, медь, калий, марганец и фосфор. Также в этом продукте можно найти пуникалагин – это вещество позитивно влияет на работу сердца. 

Гранатовый сок способствует укреплению иммунной системы, а также стабилизирует метаболические процессы в организме. 

Фреш из граната повышает уровень гемоглобина, а также является мощным средством против анемии. 

Сок из граната помогает избавиться от налета на зубах и очищает полость рта от бактерий. 

Кроме этого, гранатовый сок можно употреблять даже при диабете (в умеренном количестве, конечно же). 

А масло зерен граната способствует регенерации клеток кожи, экстракт помогает коже восстановиться после солнечных ожогов. 

В соке граната также есть эллаготанины – они блокируют рост злокачественных новообразований. И при регулярном употреблении этого напитка в несколько раз уменьшается риск появления рака молочной железы. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему гранатовый сок нужно пить круглый год. Все натуральные фруктовые соки приносят много пользы для здоровья, но гранатовый сок — настоящий суперфуд. Этот напиток обладает целым рядом полезных свойств, поэтому включать его в рацион стоит обязательно. 

Специалисты отмечают, что гранатовый сок полезен для печени, он стимулирует ее работу и очищает от токсинов и вредных веществ.



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Источник: https://elle.ua/krasota/fitness/chem-polezen-granatoviy-sok/
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