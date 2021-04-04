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Главная Новости Здоровье диета и питание Какой овощной сок поможет укрепить здоровье за 10 дней
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Какой овощной сок поможет укрепить здоровье за 10 дней

В этом овощном соке содержится много железа

сегодня, 12:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Исследователи заявили, что свекольный сок — источник витаминов, органических и минеральных соединений, которые благоприятно сказываются на работе всего организма и помогают укрепить здоровье буквально за 10 дней.

Какой овощной сок поможет укрепить здоровье за 10 дней

Свекольный сок (фото из открытых источников)

Специалисты отметили, что в свекольном соке фактически содержится вся польза свежего овоща, но он более концентрирован и легче усваивается организмом. Напиток богат на витамин С, калий, магний, цинк. В его составе много железа — элемента, необходимого для полноценного кроветворения, профилактики анемии, повышения уровня глюкозы в крови и нормализации давления. 

Ученые из Эксетерского университета (Англия) провели эксперимент, для участия в котором пригласили 26 человек в возрасте от 70 до 80 лет. Добровольцы в течение 10 дней два раза в сутки употребляли свекольный сок. Результаты исследования показали, что этот овощной напиток положительно действует на здоровье сердечно-сосудистой системы и работу мозга. С его помощью в организме значительно снижался уровень вредных микроорганизмов, вызывающих воспалительные процессы. 

Автор исследования Анни Ванхатало отметила, что добавление в рацион свекольного сока способно всего за 10 дней изменить микробиом кишечника в лучшую сторону. Кишечник не зря называют "органом долголетия", ведь от его работы зависит и физическое, и эмоциональное здоровье человека.

Напомним, эксперты назвали пять важных правил, которым нужно следовать, если хотите сохранить здоровье кишечника.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-терапевт Томас Фрилинг рассказал, какие продукты нужно исключить из рациона, чтобы защитить кишечник от серьезных проблем.


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Источник: https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-03/uoe-cim033021.php
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