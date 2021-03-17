Пять важных правил для сохранения здоровья кишечника

Кишечник является одним из самых важных органов в нашем теле, от его правильного функционирования зависят многие факторы: крепкий иммунитет, красивая кожа, стройная фигура и хорошее самочувствие. Как же сохранить его здоровье?

Как сохранить здоровье кишечника (фото из открытых источников)

Начинайте день со стакана воды

Диетологи не устают повторять, что после пробуждения нужно выпить стакан обычной воды, с ее помощью мы запускаем обменные процессы. Такая привычка способствует нормальной работе кишечника, потому что приводит его в тонус. Вода способствует разбуханию волокон клетчатки, содержащихся в пище, тем самым улучшая перистальтику.

Исключите нездоровую пищу

Многие продукты относятся к категории "вредные", потому что содержат в своем составе красители, усилители вкуса и другие химические добавки. Все эти компоненты плохо сказываются на микрофлоре кишечника и формируют дисбактериоз. Исключите из своего рациона чипсы, бургеры, колбасы, лапшу быстрого приготовления, майонез, кетчуп, жевательные конфеты и сладкую газировку.

Прислушайтесь к биологическим ритмам

Если вы хотите, чтобы ваш кишечник правильно работал, позаботьтесь о своем режиме дня и питания. Учитывай, что работоспособность этого органа усилена в первой половине дня. С 8 до 9 часов — завтракайте, с 13 до 15, когда активен тонкий кишечник, обедайте и дайте организму отдохнуть, а после 16 — старайтесь не перегружать этот орган тяжелой пищей.

Увеличьте количество овощных блюд

Кишечнику очень важна растительная клетчатка, которая содержится во многих овощах, так что увеличьте их количество в своем рационе. Очень полезны запеченные овощи: морковь, тыква, свёкла.

Ешь сухофрукты вместо конфет

Постарайтесь отказаться от конфет, шоколада, пирожных и других сладостей и замените их сухофруктами: черносливом, курагой, изюмом, потому что в них содержится много полезных вещества, которые помогают работе кишечника.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты "отравляют" кишечник.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!