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Врач перечислил продукты, «отравляющие» кишечник

Эти продукты необходимо исключить из рациона

сегодня, 08:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Кишечник является одним из самых важных органов, поэтому его стоит беречь и "радовать" правильными продуктами. Немецкий врач-терапевт Томас Фрилинг рассказал, что стоит исключить из рациона, чтобы защитить кишечник от серьезных проблем.

Врач перечислил продукты, «отравляющие» кишечник

какие продукты сильно вредят кишечнику / Фото: WomanHit.ru

В первую очередь, специалист рекомендует отказаться от колбасных изделий, в частности копченых, потому что они содержат нитриты, которые при попадании в пищеварительный тракт могут превратиться в канцерогенные нитрозамины. Такие продукты негативно влияют на бактериальную флору и значительно увеличивают риск развития рака кишечника. 

Также по словам терапевта, этот орган серьезно страдает из-за употребления большого количества красного мяса, ведь в нем много насыщенных жиров, соли и нитратов. В неделю рекомендуется употреблять не более 500 г продукта. 

Немецкий медик рассказал, что кишечник "отравляют" и высокие дозы сахара. Они вытесняют полезные бактерии из организма, способствуя росту вредных. 

Еще в список продуктов, которые плохо влияют на кишечник, попадают "плохие" жиры,  содержащиеся в майонезе, маргарине, сливочном масле, поэтому их стоит минимизировать в своем рационе. 

Вместо этого свое меню необходимо обогатить клетчаткой, которая содержится в овощах, фруктах, орехах, бобовых, семенах и прочих продуктах. Благодаря ей организм быстрее очищается от токсинов и тяжелых металлов, а в кишечнике снижается количество вредных бактерий.

Напомним, врач-диетолог Светлана Фус рассказала, какая ягода помогает при остром расстройстве кишечника.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как восстановить кишечник после приема антибиотиков.


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Источник: https://www.medikforum.ru/zoj/113053-vrach-iz-germaniii-perechislil-otravlyayuschie-kishechnik-produkty.html
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