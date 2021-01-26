Врач перечислил продукты, «отравляющие» кишечник

Кишечник является одним из самых важных органов, поэтому его стоит беречь и "радовать" правильными продуктами. Немецкий врач-терапевт Томас Фрилинг рассказал, что стоит исключить из рациона, чтобы защитить кишечник от серьезных проблем.

какие продукты сильно вредят кишечнику / Фото: WomanHit.ru

В первую очередь, специалист рекомендует отказаться от колбасных изделий, в частности копченых, потому что они содержат нитриты, которые при попадании в пищеварительный тракт могут превратиться в канцерогенные нитрозамины. Такие продукты негативно влияют на бактериальную флору и значительно увеличивают риск развития рака кишечника.

Также по словам терапевта, этот орган серьезно страдает из-за употребления большого количества красного мяса, ведь в нем много насыщенных жиров, соли и нитратов. В неделю рекомендуется употреблять не более 500 г продукта.

Немецкий медик рассказал, что кишечник "отравляют" и высокие дозы сахара. Они вытесняют полезные бактерии из организма, способствуя росту вредных.

Еще в список продуктов, которые плохо влияют на кишечник, попадают "плохие" жиры, содержащиеся в майонезе, маргарине, сливочном масле, поэтому их стоит минимизировать в своем рационе.

Вместо этого свое меню необходимо обогатить клетчаткой, которая содержится в овощах, фруктах, орехах, бобовых, семенах и прочих продуктах. Благодаря ей организм быстрее очищается от токсинов и тяжелых металлов, а в кишечнике снижается количество вредных бактерий.

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