Какая ягода помогает при остром расстройстве кишечника

Ягоды черники | BrianAJackson | Getty Images/iStockphoto

В Украине начался сезон черники. Эта ягода не только вкусная, но и весьма полезная, поэтому должна обязательно присутствовать в рационе. На своей странице в Instagram врач-диетолог Светлана Фус рассказала, от каких болезней может помочь черника.

В составе лесных ягод много полезных витаминов и веществ, в частности аскорбиновая кислота, марганец, йод, железо, калий. А в побегах черники содержится гликозид миртиллин - вещество, действующее по принципу инсулина, которое уменьшает содержание сахара в крови.

Специалист отметила, что чернику рекомендуется употреблять людям, страдающим острым и хроническим расстройством кишечника и желудка. Эта ягода улучшает работу пищеварительной системы, помогая при поносах и запорах.

Еще лесную ягоду высоко ценят за полифенолы - мощные антиоксиданты, которые защищают клетки организма от повреждений, предотвращая онкологические заболевания. Также эти вещества уменьшают воспалительные процессы. Они защищают коллаген, уменьшают воспаление, борются с морщинами и тусклым цветом лица.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, чем опасно чрезмерное употребление ягод и фруктов.

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