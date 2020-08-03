kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 03.08.2020

BTC/USD

11198.21

ETH/USD

390.94

LTC/USD

58.14

НБУ 03.08.2020

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

32.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Какая ягода помогает при остром расстройстве кишечника
commentss НОВОСТИ Все новости

Какая ягода помогает при остром расстройстве кишечника

Черника — одна из самых полезных летних ягод

сегодня, 15:20
Автор:

Светлана Шкурупий
Какая ягода помогает при остром расстройстве кишечника

Ягоды черники | BrianAJackson | Getty Images/iStockphoto

В Украине начался сезон черники. Эта ягода не только вкусная, но и весьма полезная, поэтому должна обязательно присутствовать в рационе. На своей странице в Instagram врач-диетолог Светлана Фус рассказала, от каких болезней может помочь черника.

В составе лесных ягод много полезных витаминов и веществ, в частности аскорбиновая кислота, марганец, йод, железо, калий. А в побегах черники содержится гликозид миртиллин - вещество, действующее по принципу инсулина, которое уменьшает содержание сахара в крови.

Специалист отметила, что чернику рекомендуется употреблять людям, страдающим острым и хроническим расстройством кишечника и желудка. Эта ягода улучшает работу пищеварительной системы, помогая при поносах и запорах.

Еще лесную ягоду высоко ценят за полифенолы - мощные антиоксиданты, которые защищают клетки организма от повреждений, предотвращая онкологические заболевания. Также эти вещества уменьшают воспалительные процессы. Они защищают коллаген, уменьшают воспаление, борются с морщинами и тусклым цветом лица.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, чем опасно чрезмерное употребление ягод и фруктов.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!