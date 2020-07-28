Чем опасно чрезмерное употребление ягод и фруктов

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Лето радует нас изобилием овощей, фруктов и ягод, которые являются ценными источниками витаминов и полезных веществ. Но злоупотреблять ими не стоит, потому что это приведет к серьезным последствиям. На своей странице в Instagram врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, чем грозит неправильное потребление этих продуктов.

"В ягодах содержится фруктоза, которая сейчас является одной из самых важных причин ожирения и даже неалкогольного цирроза печени", - отметила специалист.

Главное правило в употреблении ягод и фруктов - это умеренность. Допустимая порция ягод в день становит 200-300 граммов. Другое правило: есть ягоды только после основного приема пищи, в виде десерта.

"Если будете есть их сами по себе, то только разожжете аппетит. Ни в коем случае не ешьте ягоду до основного приема пищи", - подчеркнула медик.

Кроме того, чтобы не располнеть, лучше не давить из ягоды сок, поскольку так организм рискует получить двойную дозу фруктозы, лишенную клетчатки, тормозящей выделение сахара в кровь. Соки резко повышают концентрацию глюкозы в крови, что при системном потреблении грозит возникновением воспаления. Их употребление способствует развитию болезней, например, подагра.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие летние ягоды самые полезные.

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