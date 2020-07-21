Диетолог рассказала, какие летние ягоды самые полезные

Летняя пора радует нас изобилием фруктов, овощей и ягод, которые очень полезны для организма благодаря своему витаминно-минеральному составу. На своей странице в Instagram врач-диетолог Анна Гоголева назвала самые лучшие летние ягоды и рассказала об их удивительных свойствах.

Клубника

Эта ягода - настоящий кладезь витаминов: в ней содержится целая линейка витаминов группы В: В1, В2, В3 и В9, В7, а также витамины, "защищающие" наш иммунитет: С, А, Е. Клубника улучшает пищеварение, помогает укрепить иммунитет, улучшает аппетит, помогает работе почек, укрепляет нервную систему и даже защищает организм от диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Черника

Она содержит большое количество полезных веществ, которые нужны каждому организму: углеводы, фосфор, калий, магний, медь, железо, а также целый список полезнейших витаминов: А, В, витамины С, витамины РР и другие. Также, черника — это ценнейший антиоксидант, помогающий выводить из нашего организма вредные вещества и защищающие его от развития раковых клеток. Черника укрепляет наш иммунитет, улучшает зрение, помогает восстановить женское здоровье, помогает снизить уровень сахара в крови, нормализовать работу желудочно-кишечного тракта.

Вишня

Одна из самых полезных ягод в мире. Она содержит витамины Е, С, РР и группы В. Также в составе вишни есть каротин, фолиевая кислота, фруктоза, глюкоза, пектины, органические кислоты и уникальная эллаговая кислота, которая блокирует рост раковых клеток и улучшает работу почек. Еще вишня укрепляет сердечно-сосудистую систему.

Черешня

Эта ягода содержит уникальное вещество - кумарин, который повышает общий тонус всего организма. А вот содержащиеся в черешне каротиноиды и флавоноиды улучшают состояние сосудов, укрепляют и защищают их, нормализуя процесс свертываемости крови. Черешня - мочегонный продукт, который улучшает цвет лица и убирает отеки под глазами, а в тандеме с клетчаткой помогает наладить обмен веществ.

Ежевика

Ягода, содержащая чуть ли не самый длинный список полезных и лекарственных веществ. В ее составе есть такие минеральные вещества, как медь, никель, кобальт, фосфор, магний, железо и другие минералы для работы сосудов и улучшения состава крови. Ежевика также содержит лимонную, винную, яблочную и салициловую кислоты, дубильные соединения, аминокислоты, пектины, клетчатку, сахарозу и фруктозу.

Смородина

Это лучшая ягода для борьбы с авитаминозом. Содержит витамин С, витамины А, Е, витамины группы В, минералы. Она приводит в тонус организм, очищает кровь, расширяет сосуды, улучшает аппетит, повышает гемоглобин. Используется при гастрите, язве и болезнях кишечника.

Малина

Это вкуснейшее лекарство и настоящая ягода красоты! Малина содержит уникально большое количество витаминов: витамины А, С, Е, PP, B2, которые отвечают за упругость кожи и красивый цвет лица, а также добавляют ресурсы всему организму. Также она содержит много меди и фолиевой кислоты, что особенно необходимо беременным женщинам для развития здорового ребенка.





Ранее издание "Комментарии" сообщало,

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