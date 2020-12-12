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Как восстановить кишечник после антибиотиков

Процесс восстановления кишечника можно ускорить самостоятельно

сегодня, 05:30
Автор:

Кириєнко Анна

Уже давно известно, что антибиотики негативно влияют на микрофлору кишечника. Соответственно, его состояние нормализуется не сразу после того, как мы перестали принимать лекарства. Поэтому, с одной стороны сильнодействующие препараты спасают от серьезных заболеваний, с другой — вызывают дисбактериоз и убивают полезные бактерии.

Как восстановить кишечник после антибиотиков

Восстанавливаем работу кишечника после антибиотиков. Фото: iStock

Ученые медицинского издания Mdc-berlin обнаружили, что полное восстановление кишечника занимает до шести месяцев. По их словам, если придерживаться следующих правил, этот процесс можно ускорить.

1. Лучше есть меньше, но чаще. Найдите себе небольшую тарелку, с которой постоянно будете потреблять пищу и не переедать. Планируйте дни так, чтобы график позволял питаться пять раз в день.

2. Не пейте во время еды. Вода и другие жидкости разбавляют желудочный сок. Это в свою очередь замедляет процесс пищеварения, что не рекомендуется для людей, у которых проблемы с кишечником.

3. Употребляйте пищу комнатной температуры. Слишком холодные или горячие блюда будут раздражать внутренний орган.

4. Введите в свой рацион кисломолочные продукты, ржаной хлеб и крупы. Пейте каждый день кефир, ряженку или йогурт. Это поможет восстанавливать полезную микрофлору.

5. Свежие овощи наоборот могут раздражать кишечник, поэтому стоит готовить их на пару.

6. Никакого жареного, выпечки, алкоголя и сладкого. Все эти продукты будут способствовать развитию патогенной микрофлоры.

7. Выбирайте нежирные сорта мяса и рыбы.

Если вы будете придерживаться этих советов, применение антибиотиков пройдет для вас с наименьшим вредом.

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Источник: https://www.mdc-berlin.de/news/press/regeneration-digestive-tract
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