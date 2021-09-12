Завтрак — главный прием пищи, который дает нам энергию на целый день. Диетологи дали несколько советов, которые необходимо учитывать при приготовлении блюд к завтраку, передает Agro trend.

Диетологи рассказали, каким должен быть правильный завтрак - фото из открытых источников

Одним из наиболее распространенных продуктов к первому приему пищи является кофе, который влияет на продуктивность. Однако ним не стоит злоупотреблять. Все дело в том, поясняют эксперты, что со временем надпочечники, вырабатывающие кортизол и адреналин после употребления напитка, могут привыкать к бодрящему эффекту кофеина и перестают на него реагировать.

Также на завтрак не рекомендует есть хлопья и йогурты. Такие продукты способны активизировать поджелудочную железу, которая с помощью инсулина пытается регулировать уровень сахара в крови. В результате употребления таких продуктов на завтрак, человек может ощущать раздраженность и утомление.

Кроме того, рекомендуется исключить из утреннего рациона некоторые мясные продукты. Речь идет о сосисках, колбасе и красном мясе. Такой совет связан с тем, что на переваривание такой пищи организм тратит достаточное количество энергии. Поэтому не исключено, что после такого завтрака, человек будет чувствовать себя уставшим.

Ранее издание "Комментарии" писало, что, если вы устали от классической яичницы или омлета, тогда попробуйте поэкспериментировать и приготовить яичный пай — это отличный вариант для завтрака, потому что он весьма сытный, полезный и вкусный. Что потребуется для приготовления, читайте в материале портала.

Также сообщалось, если вы мечтаете о плоском животе и стройной талии, тогда нужно не только заниматься спортом, но и пересмотреть свой рацион. В частности, ответственно отнестись к завтраку, который является самым важным приемом пищи, потому что запускает метаболизм и придает энергии организму.

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