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Какие заболевания могут обостриться на морозе

Врач Андрей Тяжельников рассказал, какие заболевания могут обостриться во время морозной погоды

22 декабря 2021, 12:45
Автор:

Светлана Шкурупий
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С наступлением зимы и морозов у некоторых людей могут обостриться заболевания. Врач Андрей Тяжельников рассказал, кому стоит быть осторожнее.

Какие заболевания могут обостриться на морозе

Какие заболевания могут обостриться на морозе / Фото: fotovmire

Специалист отметил, что низкие температуры представляют опасность для людей с хроническими заболеваниями органов дыхания. У них может появиться одышка, кашель, а сами заболевания обостриться.

Но у здоровых людей также может быть неприятная реакция на морозную погоду при длительном нахождении на улице, в частности появится затруднение дыхания, спазмы, а также боли в суставах. Поэтому нужно прикрывать лицо шарфом и сокращать длительное пребывание на морозе.

Другая проблема, характерная для холодной погоды — сезонный дерматит. Он проявляется сильным шелушением и сухостью кожи вплоть до обморожения конечностей. 

Напомним, медики предупреждают: низкие температуры опасны для тех, кто болеет бронхиальной астмой. Особенно плохо сказываются на состоянии астматиков колебания температуры. Медики в который раз призывают украинцев позаботится о себе и ответственно отнестись к своему здоровью.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что существует мнение, что согреться в холодную морозную погоду поможет рюмка-две крепкого алкоголя. И многие люди слепо следуют этой "традиции", не осознавая, что делают своему организму только хуже. Кандидат медицинских наук Андрей Тяжельников рассказал, почему согреваться спиртным — плохая идея.

Читайте также, что перед началом зимы наш организм может испытывать стресс, поскольку он еще не адаптировался к холодной погоде. В этот период шанс "подхватить" простуду или грипп резко вырастает. Чтобы не заболеть, врач Ольга Чиркова поделилась несколькими советами.


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Источник: https://ria.ru/20211221/zabolevaniya-1764638135.html
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