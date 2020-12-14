Почему нельзя согреваться алкоголем на морозе

Существует мнение, что согреться в холодную морозную погоду поможет рюмка-две крепкого алкоголя. И многие люди слепо следуют этой "традиции", не осознавая, что делают своему организму только хуже. Кандидат медицинских наук Андрей Тяжельников рассказал, почему согреваться спиртным — плохая идея.

Почему на морозе нельзя пить алкоголь (фото из открытых источников)

Специалист отметил, что алкогольные напитки действительно расширяют сосуды на поверхности тела, а это приводит к ощущению тепла. Однако, этот эффект длится не долго, поэтому при длительном нахождении на морозе, такой способ не работает. Дело в том, что сначала алкоголь дарит чувство тепла, а потом стремительно его забирает и в итоге у человека может случиться переохлаждение.

Так что, если вы действительно на время хотите согреться алкоголем, тогда выбирайте крепкие напитки (джин, водку, виски). А вот от пива или сухого вина на морозе стоит отказаться, потому что они не согреют, и наоборот, могут вызвать простуду.

Кроме того, следует помнить, что безопасная доза алкоголя в организме сравнительно не большая. То есть, если вам нужно продержаться на сильном холоде довольно длительное время, то, согреваясь крепким алкоголем, вы попросту отравите организм.

Врач говорит, что, если вы планируете встречать Новый год на улице и избежать употребления спиртных напитков не получиться, тогда ограничьтесь небольшим количеством и сразу идите в какое-нибудь теплое место, чтобы не замерзнуть.

Напомним, каким алкоголем нельзя злоупотреблять, потому что он способен снизить сахар в крови до опасного уровня.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему алкогольные напитки нарушают внимание человека.

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