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Почему алкоголь нарушает внимание человека

Все дело в норадреналине, который блокируется во время приема спиртного

сегодня, 11:59
Автор:

Елизавета Черных

Ученые из Техасского университета здравоохранения Сан-Антонио определили фактор, по которому алкоголь нарушает внимание человека. Исследователи уверяют, что именно из-за блокировки норадреналина потребители алкогольных напитков могут ощущать нарушение внимания. 

Почему алкоголь нарушает внимание человека

ФОТО: Из открытых источников

Норадреналин является основным веществом мозга, которое выделяется, когда человек сосредотачивается. Он крепится к рецепторам отдельных клеток и активирует их. В предыдущих исследованиях ученые считали, что повышение их активации приводит к нарушению координации движений. Однако, данная теория вскоре не подтвердилась.

Исследователями было определено, что снижение уровня норадреналина из-за употребление спиртных напитков, приводит к проблемам с сосредоточением внимания. Ученые называют достоинства данного исследования: они в том, что эксперимент проводился в режиме реального времени на живых животных и с использованием самых современные технологий.

Во время эксперимента, команда ученых использовала технику двухфотонной визуализации, чтобы выучить определенные вещества головного мозга. Полученные результаты могут помочь в дальнейшем лечении заболеваний нервной системы человека. 

Ранее" Комментарии" сообщали, что американские врачи изобрели новый метод диагностики сердечных заболеваний. Эксперты определили белок митохондрий, который в дальнейшем может стать так называемой меткой для определения заболеваний. Результаты исследования показали, что митохондриальный белок ALDH4А1 является аутоантигеном, который принимает активное участие в развитии атеросклероза (хронического заболевания сосудов).




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Источник: https://medic.ua/uk/alkogol-porushuye-uvagu-cherez-vpliv-na-noradrenalin/
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