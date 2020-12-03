Американские врачи изобрели новый метод диагностики сердечных заболеваний

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Елизавета Черных
Ученые из Национального центра сердечно-сосудистой патологии Соединенных Штатов Америки изобрели еще один метод, с помощью которого можно диагностировать болезни сердца. Эксперты определили белок митохондрий, который в дальнейшем может стать так называемой меткой для определения заболеваний.
ФОТО: Из открытых источников
Результаты исследования показали, что митохондриальный белок ALDH4А1 является аутоантигеном, который принимает активное участие в развитии атеросклероза (хронического заболевания сосудов). Аутоантигены — это молекулы веществ в составе клеток, органов и тканей, которые распознаются при определённых условиях как чужеродные. Поэтому именно с помощью этого белка ученым удалось определить заболевание, в частности атеросклероз.
В ходе исследования специалисты проанализировали более полутора тысяч антител, которые способны образовываться во время атеросклероза и выделила отдельные B-клетки. С помощью этого ученым удалось разработать новый метод диагностики сердечно-сосудистых заболеваний.
К слову, сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смертности на всей планете, а более 75% случаев смерти от таких заболеваний происходят в странах с низким и средним уровнем дохода. Люди, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями или подвергаются их риску, нуждаются в ранней диагностике и оказании медицинской помощи.
Ранее "Комментарии" рассказывали, почему коронавирус опасен для людей с диабетом и больным сердцем. По мнению китайских специалистов это связано с высоким уровнем холестерина у пациентов с такими заболеваниями.
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