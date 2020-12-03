kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 03.12.2020

BTC/USD

19328.98

ETH/USD

609.97

LTC/USD

89.10

НБУ 03.12.2020

USD/UAH

28.66

EUR/UAH

34.61

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Американские врачи изобрели новый метод диагностики сердечных заболеваний
commentss НОВОСТИ Все новости

Американские врачи изобрели новый метод диагностики сердечных заболеваний

Он способен выявлять заболевание на ранних стадиях

сегодня, 13:19
Автор:

Елизавета Черных

Ученые из Национального центра сердечно-сосудистой патологии Соединенных Штатов Америки изобрели еще один метод, с помощью которого можно диагностировать болезни сердца. Эксперты определили белок митохондрий, который в дальнейшем может стать так называемой меткой для определения заболеваний. 

Американские врачи изобрели новый метод диагностики сердечных заболеваний

ФОТО: Из открытых источников

Результаты исследования показали, что митохондриальный белок ALDH4А1 является аутоантигеном, который принимает активное участие в развитии атеросклероза (хронического заболевания сосудов). Аутоантигены — это молекулы веществ в составе клеток, органов и тканей, которые распознаются при определённых условиях как чужеродные. Поэтому именно с помощью этого белка ученым удалось определить заболевание, в частности атеросклероз. 

В ходе исследования специалисты проанализировали более полутора тысяч антител, которые способны образовываться во время атеросклероза и выделила отдельные B-клетки. С помощью этого ученым удалось разработать новый метод диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. 

К слову, сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смертности на всей планете, а более 75% случаев смерти от таких заболеваний происходят в странах с низким и средним уровнем дохода. Люди, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями или подвергаются их риску, нуждаются в ранней диагностике и оказании медицинской помощи. 

Ранее "Комментарии" рассказывали, почему коронавирус опасен для людей с диабетом и больным сердцем. По мнению китайских специалистов это связано с высоким уровнем холестерина у пациентов с такими заболеваниями. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://medic.ua/uk/amerikanski-likari-vinajshli-novij-metod-diagnostiki-sertsevo-sudinnih-zahvoryuvan/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ