Какой алкоголь может снизить сахар в крови до опасного уровня

Некоторыми продуктами и напитками нельзя злоупотреблять, потому что они влияют на уровень сахара в крови и могут привести к серьезным проблемам со здоровьем. Врачи назвали несколько видов алкоголя, способных снизить его до опасного уровня.

влияние алкоголя на сахар / фото: look

Специалисты отметили, что гипогликемия — это не заболевание, а состояние, при котором в организме падает уровень сахара в крови. У человека начинается головная боль, слабость, потливость, даже дезориентация.

И вызвать такой эффект могут некоторые виды алкоголя, например, пиво, лагеры, ликеры, вино и хересы. Этими напитками лучше не злоупотреблять, особенно, их не смешивать, иначе через несколько часов сахар в крови начнет резко падать, и вы почувствуете ухудшение самочувствие.

Врачи говорят, что наиболее чувствительным к снижению количества глюкозы в крови является головной мозг. По этой причине при гипогликемии на первый план выступают расстройства со стороны нервной системы. Также это состояние может повысить риск сердечной аритмии и даже инфаркт.

Для того чтобы облегчить самочувствие (при легкой гипогликемии) эксперты советуют обогатить организм простыми углеводами: например, выпейте 120 г фруктового сока, а чуть позже съешьте 15-20 г хлеба или галетного печенья (сложные углеводы). Но лучше всего вызвать врача, который поможет привести в норму показатель глюкозы в крови.

Напомним, диетологи определили, что булгур — один из самых полезных злаков, который способен нормализовать уровень сахара в крови.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что нутрициолог София Рожко перечислила популярные напитки, в которых прячется много сахара.

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