ТОП-10 продуктов, в которых прячется много сахара

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Таисия Ерохина
Полностью убирать
сахар из рациона питания не следует, однако снизить его потребление рекомендуется.
Об этом нутрициолог София Рожко рассказала в Instagram.
В среднем мы едим
120-150 г добавочного сахара в день, при норме 25 г, утверждает Рожко. Поэтому
могут возникать такие проблемы, как избыточный вес, диабет, поликистоз
яичников, высыпания.
Больше всего
сахара содержат такие продукты:
1) Сладости. Даже
так называемые "полезные".
2) Алкоголь. В коктейле апероль,
к примеру, 20-25 г сахара.
3) Фреши и соки. По
20 г сахара в одном стакане.
4) Йогурты с
наполнителем. Около 20-30 г сахара на порцию.
5) Сладкие
напитки.
6) Хлеб, хлебцы.
7) Безглютенновые
продукты.
8) Каши быстрого
приготовления.
9) Холодный кофе
и чай.
10) Молоко.
Поэтому
нутрициолог рекомендует минимизировать эти продукты в своем питании. Кроме
того, употребление фруктов и сухофруктов также не должно быть избыточным.
Ранее мы писали о 12 полезных
свойствах яблок. Свежие
зеленые яблоки лучше употреблять только в первой половине дня. Во второй —
печеный вариант.
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