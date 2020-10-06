ТОП-10 продуктов, в которых прячется много сахара

Полностью убирать сахар из рациона питания не следует, однако снизить его потребление рекомендуется. Об этом нутрициолог София Рожко рассказала в Instagram.

В среднем мы едим 120-150 г добавочного сахара в день, при норме 25 г, утверждает Рожко. Поэтому могут возникать такие проблемы, как избыточный вес, диабет, поликистоз яичников, высыпания.

Больше всего сахара содержат такие продукты:

1) Сладости. Даже так называемые "полезные".

2) Алкоголь. В коктейле апероль, к примеру, 20-25 г сахара.

3) Фреши и соки. По 20 г сахара в одном стакане.

4) Йогурты с наполнителем. Около 20-30 г сахара на порцию.

5) Сладкие напитки.

6) Хлеб, хлебцы.

7) Безглютенновые продукты.

8) Каши быстрого приготовления.

9) Холодный кофе и чай.

10) Молоко.

Поэтому нутрициолог рекомендует минимизировать эти продукты в своем питании. Кроме того, употребление фруктов и сухофруктов также не должно быть избыточным.

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