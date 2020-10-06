kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 06.10.2020

BTC/USD

10772.46

ETH/USD

353.20

LTC/USD

46.29

НБУ 06.10.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание ТОП-10 продуктов, в которых прячется много сахара
commentss НОВОСТИ Все новости

ТОП-10 продуктов, в которых прячется много сахара

Нутрициолог дала рекомендации, которые помогут наладить рацион питания

сегодня, 04:45
Автор:

Таисия Ерохина

Полностью убирать сахар из рациона питания не следует, однако снизить его потребление рекомендуется. Об этом нутрициолог София Рожко рассказала в Instagram.

ТОП-10 продуктов, в которых прячется много сахара

В среднем мы едим 120-150 г добавочного сахара в день, при норме 25 г, утверждает Рожко. Поэтому могут возникать такие проблемы, как избыточный вес, диабет, поликистоз яичников, высыпания.

Больше всего сахара содержат такие продукты:

1) Сладости. Даже так называемые "полезные".

2) Алкоголь. В коктейле апероль, к примеру, 20-25 г сахара.

3) Фреши и соки. По 20 г сахара в одном стакане.

4) Йогурты с наполнителем. Около 20-30 г сахара на порцию.

5) Сладкие напитки.

6) Хлеб, хлебцы.

7) Безглютенновые продукты.

8) Каши быстрого приготовления.

9) Холодный кофе и чай.

10) Молоко.

Поэтому нутрициолог рекомендует минимизировать эти продукты в своем питании. Кроме того, употребление фруктов и сухофруктов также не должно быть избыточным.

Ранее мы писали о 12 полезных свойствах яблок. Свежие зеленые яблоки лучше употреблять только в первой половине дня. Во второй — печеный вариант.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости