ТОП-12 причин съесть яблоко прямо сейчас

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Таисия Ерохина
Яблоки – один из
главных даров осеннего сезона, который насыщен массой полезных веществ. Об этом
в Instagram пишет тренер телешоу
"Зважені та щасливі" Марина Боржемская.
Так, в яблоках в
два раза больше витамина А, чем в апельсинах, а также содержатся В1, В3, РР и
С. Кроме того, фрукт насыщен такими минералами, как клетчатка, калий, фосфор,
магний, натрий, сера, алюминий, бор, ванадий, железо, йод, медь, молибден,
никель, фтор, хром и цинк.
Топ-12 полезных
свойств яблок:
1) укрепляют
стенки сосудов, повышают их эластичность и проницаемость;
2) яблоки
– природный антиоксидант, поэтому регулярное их употребление способствует
профилактике вирусных и инфекционных заболеваний;
3) вещества,
содержащиеся в яблоках, обладают способностью связывать вредные и токсичные
вещества и выводить их из организма;
4) снижают
риск возникновения сердечных заболеваний;
5) бор помогает
избежать остеопороза;
6) устраняют
заболевания нервного характера;
7) благодаря
содержанию каротина, железа, марганца, калия и кальция яблоки рекомендуют при
кишечных инфекциях;
8) яблоки
помогают в лечении малокровия благодаря большому содержанию в них железа;
9) обладают
легким мочегонным эффектом, уменьшают усвоение жиров;
10) помогают
при авитаминозе;
11) яблочные
косточки содержат биологически активные вещества, витамины и ферменты, предотвращающие
возникновение рака;
12) кожура
яблок имеет в составе как нерастворимые волокна, которые выводят из крови излишки
холестерина, так и растворимые – выводят холестерин из печени;
К употреблению Боржемская
советует свежие зеленые яблоки только в первой половине дня. Во второй — печеный
вариант.
Ранее мы писали, что
врач назвал три самых полезных
видов чая для этой осени.
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