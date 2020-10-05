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ТОП-12 причин съесть яблоко прямо сейчас

Марина Боржемская рассказала, в какую половину дня следует употреблять яблоки

сегодня, 04:45
Автор:

Таисия Ерохина

Яблоки – один из главных даров осеннего сезона, который насыщен массой полезных веществ. Об этом в Instagram пишет тренер телешоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская.

ТОП-12 причин съесть яблоко прямо сейчас

Так, в яблоках в два раза больше витамина А, чем в апельсинах, а также содержатся В1, В3, РР и С. Кроме того, фрукт насыщен такими минералами, как клетчатка, калий, фосфор, магний, натрий, сера, алюминий, бор, ванадий, железо, йод, медь, молибден, никель, фтор, хром и цинк.

Топ-12 полезных свойств яблок:

1) укрепляют стенки сосудов, повышают их эластичность и проницаемость;

2) яблоки – природный антиоксидант, поэтому регулярное их употребление способствует профилактике вирусных и инфекционных заболеваний;

3) вещества, содержащиеся в яблоках, обладают способностью связывать вредные и токсичные вещества и выводить их из организма;

4) снижают риск возникновения сердечных заболеваний;

5) бор помогает избежать остеопороза;

6) устраняют заболевания нервного характера;

7) благодаря содержанию каротина, железа, марганца, калия и кальция яблоки рекомендуют при кишечных инфекциях;

8) яблоки помогают в лечении малокровия благодаря большому содержанию в них железа;

9) обладают легким мочегонным эффектом, уменьшают усвоение жиров;

10) помогают при авитаминозе;

11) яблочные косточки содержат биологически активные вещества, витамины и ферменты, предотвращающие возникновение рака;

12) кожура яблок имеет в составе как нерастворимые волокна, которые выводят из крови излишки холестерина, так и растворимые – выводят холестерин из печени;

К употреблению Боржемская советует свежие зеленые яблоки только в первой половине дня. Во второй — печеный вариант.

Ранее мы писали, что врач назвал три самых полезных видов чая для этой осени.


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