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Врач назвал три самых полезных видов чая для этой осени

Эти виды чая богаты на витамины и полезные вещества

29 сентября 2020, 09:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Вместе с осенью, как правило, начинается и сезон простуд, поэтому стоит позаботиться о своем здоровье и укрепить иммунную систему. Врач Михаил Гинзбург рассказал, какие виды чая стоит включить в свой рацион, чтобы обогатить организм витаминами. Об этом передает издание Medikforum.

Врач назвал три самых полезных видов чая для этой осени

Специалист отметил, что эти напитки являются "эликсиром здоровья", потому что богаты на витамины, антиоксиданты и другие полезные вещества. В первую очередь врач отметил чай каркаде. Помимо того, что он нормализует давление и улучшает общее самочувствие, этот ярко-красный напиток поддерживает иммунитет и служит отличной профилактикой простудных заболеваний.

Также стоит включить в осенний рацион чай с шиповником. Он содержит много витамина С, который повышает сопротивляемость организма к различным инфекциям. Также  этот напиток улучшает пищеварение и очищает кровеносную систему.

Третьим чаем является имбирный. Он эффективно облегчает симптомы простуды, стимулирует кровообращение и ускоряет обмен веществ. В корне имбиря содержится много флавоноидов, обладающих противовирусным действием.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему нельзя пить вчерашний чай.


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