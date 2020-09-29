Врач назвал три самых полезных видов чая для этой осени

Вместе с осенью, как правило, начинается и сезон простуд, поэтому стоит позаботиться о своем здоровье и укрепить иммунную систему. Врач Михаил Гинзбург рассказал, какие виды чая стоит включить в свой рацион, чтобы обогатить организм витаминами. Об этом передает издание Medikforum.

Специалист отметил, что эти напитки являются "эликсиром здоровья", потому что богаты на витамины, антиоксиданты и другие полезные вещества. В первую очередь врач отметил чай каркаде. Помимо того, что он нормализует давление и улучшает общее самочувствие, этот ярко-красный напиток поддерживает иммунитет и служит отличной профилактикой простудных заболеваний.

Также стоит включить в осенний рацион чай с шиповником. Он содержит много витамина С, который повышает сопротивляемость организма к различным инфекциям. Также этот напиток улучшает пищеварение и очищает кровеносную систему.

Третьим чаем является имбирный. Он эффективно облегчает симптомы простуды, стимулирует кровообращение и ускоряет обмен веществ. В корне имбиря содержится много флавоноидов, обладающих противовирусным действием.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему нельзя пить вчерашний чай.

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