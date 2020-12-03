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Главная Новости Здоровье диета и питание Определен злак, который снижает уровень сахара в крови
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Определен злак, который снижает уровень сахара в крови

Этот злак содержит много витаминов и полезных веществ

сегодня, 09:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Диетологи говорят, что злаки занимают особое место в питательной цепочки, поэтому их стоит периодически добавлять в свой рацион. И одним из самых полезных злаков является булгур. Что же в нем особенного?

Определен злак, который снижает уровень сахара в крови

булгур (фото из открытых источников)

Эта крупа содержит в себе множество витаминов и ценных веществ, в частности клетчатку, фосфор, кальций, магний, железо и т.д. Ее регулярное употребление приводит к снижению сахара в крови, который может скапливаться в организме и представлять серьезную угрозу здоровью. Глюкоза может повредить состояние сосудов, которые доставляют органам кислород и питательные вещества. Для того чтобы поддерживать сердечно-сосудистую систему в тонусе, стоит внимательно следить за тем, что у вас лежит на тарелке.

Эксперты отмечают, что булгур помогает нормализовать давление, активизировать кровообращение и снизить выработку инсулина в организме, а также восстанавливает обмен веществ, минимизирует риск развития деменции и улучшает пищеварение. А еще благодаря своему богатому составу, булгур предотвращает появление онкологических заболеваний.

Есть у булгура и еще одно полезное свойство – способность успокаивать нервы. Он снимает эмоциональное напряжение, избавляет от раздражительности и тревожности.

Напомним, недавно эксперты заявили, что киноа — одна из самых популярных псевдозерновых культур, имеет ряд серьезных противопоказаний, поэтому стоит быть аккуратнее с ее употреблением.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что полба — злаковая культура, которую еще называют "даром предков", улучшает работу пищеварительной систему, укрепляет иммунитет и приводит в норму работу надпочечников. 


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Источник: https://live24.ru/zdorove/36741-nazvan-tysjacheletnij-zlak-bystro-vyvodjaschij-iz-krovi-lishnij-sahar.html
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