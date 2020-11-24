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Почки будут страдать: какую крупу назвали «токсичной»

Эта крупа может помешать усвоению некоторых минералов

сегодня, 09:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Эксперты по правильному питанию рекомендуют включать в свой рацион киноа — псевдозерновую культуру, которая становится все более популярной из-за отсутствия в своем составе глютена.  Она обладает массой полезных свойств, но в то же время имеет ряд серьезных противопоказаний.

Почки будут страдать: какую крупу назвали «токсичной»

фото из открытых источников

Диетологи называют эту крупу "золотой", потому что она содержит много витаминов и ценных микроэлементов, в частности белок, клетчатку, фолиевую кислоту, аминокислоты и другие полезные вещества. Она некалорийная, поэтому ее часто рекомендуют употреблять людям, которые борются с лишними килограммами. 

И в то же время, киноа может навредить здоровью, особенно, если ее неправильно приготовить и переборщить с нормой. Дело в том, что частое употребление крупы может замедлить усвоение организмом некоторых ценных минералов. Такую кашу нельзя есть людям, у которых проблемы с почками, потому что она может спровоцировать образование камней. 

В составе киноа есть сапонины — органические соединения, обладающие желчегонными свойствами, которые выводят холестерин, но являются токсичными для организма. Поэтому, употреблять крупу нужно в меру. 

Еще киноа противопоказана людям, у которых панкреатит, обострение желудочно-кишечного тракта, желчекаменная болезнь.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему нельзя завтракать только кашей.


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Источник: https://lifedon.com.ua/society/health/58787-eta-kasha-toksichnee-rtuti-pochki-prevratyatsya-v-kamen-telo-sgorit.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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