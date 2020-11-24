Почки будут страдать: какую крупу назвали «токсичной»

Эксперты по правильному питанию рекомендуют включать в свой рацион киноа — псевдозерновую культуру, которая становится все более популярной из-за отсутствия в своем составе глютена. Она обладает массой полезных свойств, но в то же время имеет ряд серьезных противопоказаний.

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Диетологи называют эту крупу "золотой", потому что она содержит много витаминов и ценных микроэлементов, в частности белок, клетчатку, фолиевую кислоту, аминокислоты и другие полезные вещества. Она некалорийная, поэтому ее часто рекомендуют употреблять людям, которые борются с лишними килограммами.

И в то же время, киноа может навредить здоровью, особенно, если ее неправильно приготовить и переборщить с нормой. Дело в том, что частое употребление крупы может замедлить усвоение организмом некоторых ценных минералов. Такую кашу нельзя есть людям, у которых проблемы с почками, потому что она может спровоцировать образование камней.

В составе киноа есть сапонины — органические соединения, обладающие желчегонными свойствами, которые выводят холестерин, но являются токсичными для организма. Поэтому, употреблять крупу нужно в меру.

Еще киноа противопоказана людям, у которых панкреатит, обострение желудочно-кишечного тракта, желчекаменная болезнь.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему нельзя завтракать только кашей.

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