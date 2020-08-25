Диетолог объяснила, почему нельзя завтракать только кашей

Многие люди привыкли завтракать кашей, потому что она придает энергии, положительно действует на пищеварение и иммунную систему. Но употреблять только одну кашу крайне не желательно. Об этом изданию радио Sputnik сообщила врач-диетолог высшей категории НИИ питания РАМН Елена Чедия.

Специалист отметила, что натуральная каша очень питательна и подходит для утреннего приема пищи. Но состоит она из "медленных" углеводов, а завтрак должен быть правильно сбалансированным, в нем должны быть еще белки и жиры, поэтому кашу необходимо дополнять другими продуктами. Например, белок можно найти в яйцах, сыре, мясе, а клетчатку - в овощах и фруктах.

Не забывайте, что первый прием пищи должен быть плотным, ведь именно он заряжает нас энергией на весь день. Помимо каши, на завтрак делайте себе легкий салат или бутерброды, или мясное блюдо.

Также врач-диетолог советует делать каши на молоке, тогда питательные вещества будут лучше усваиваться в организме.

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