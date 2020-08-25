kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 25.08.2020

BTC/USD

11670.71

ETH/USD

400.01

LTC/USD

60.87

НБУ 25.08.2020

USD/UAH

27.63

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Диетолог объяснила, почему нельзя завтракать только кашей
commentss НОВОСТИ Все новости

Диетолог объяснила, почему нельзя завтракать только кашей

Каша - источник «медленных» (полезных) углеводов

сегодня, 09:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие люди привыкли завтракать кашей, потому что она придает энергии, положительно действует на пищеварение и иммунную систему. Но употреблять только одну кашу крайне не желательно. Об этом изданию радио Sputnik сообщила врач-диетолог высшей категории НИИ питания РАМН Елена Чедия.

Специалист отметила, что натуральная каша очень питательна и подходит для утреннего приема пищи. Но состоит она из "медленных" углеводов, а завтрак должен быть правильно сбалансированным, в нем должны быть еще белки и жиры, поэтому кашу необходимо дополнять другими продуктами. Например, белок можно найти в яйцах, сыре, мясе, а клетчатку - в овощах и фруктах. 

Диетолог объяснила, почему нельзя завтракать только кашей

Не забывайте, что первый прием пищи должен быть плотным, ведь именно он заряжает нас энергией на весь день. Помимо каши, на завтрак делайте себе легкий салат или бутерброды, или мясное блюдо.

Также врач-диетолог советует делать каши на молоке, тогда питательные вещества будут лучше усваиваться в организме.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как превратить утренний кофе в полезный завтрак.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!