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Как защитить свое здоровье в период холодов: три способа

Врач Ольга Чиркова рассказала, что в период холодов организм особенно уязвим и нужно знать, как его защитить

сегодня, 15:50
Автор:

Светлана Шкурупий
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Перед началом зимы наш организм может испытывать стресс, поскольку он еще не адаптировался к холодной погоде. В этот период шанс "подхватить" простуду или грипп резко вырастает. Чтобы не заболеть, врач Ольга Чиркова поделилась несколькими советами.

Как защитить свое здоровье в период холодов: три способа

Как защитить организм в холод (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что свой иммунитет нужно постоянно укреплять, а также не забывать тепло одеваться, при чем одежда должна быть не только теплой, но и многослойной. Например, если вы будете ехать в транспорте и вам станет жарко, то будет возможность расстегнуться и не вспотеть. Помимо этого, многослойная одежда теплее еще и потому, что каждая воздушная прослойка между элементами одежды тоже сохраняет тепло.

Второй способ защиты — это правильный рацион. Организм в период холодов важно обогащать различными витаминами и микроэлементами. Специалист также советует добавить в меню большое количество белковых продуктов. Можно также принимать витамины С и D, но перед этим нужно проконсультироваться со своим врачом.

Еще один важный фактор, который влияет на состояние здоровья — это сон. Ночной отдых зимой должен быть не менее 8 часов в сутки, чтобы организм смог полноценно восстановить силы и энергию.

Напомним, что ученые обнаружили, что даже способность стоять на ногах может рассказать о состоянии организма. Правда, речь идет об умении балансировать именно на одной ноге. Что выяснили исследователи?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что healthy-коуч Самофалова Надежда рассказала, с помощью каких способов можно снизить влияние погоды на состояние здоровье.

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Источник: https://radio1.news/article/vrach-nazvala-tri-pravila-zashchity-zdorovya-v-kholoda/
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