Как защитить свое здоровье в период холодов: три способа

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Светлана Шкурупий
Перед
началом зимы наш организм может испытывать стресс, поскольку он еще не адаптировался
к холодной погоде. В этот период шанс "подхватить" простуду или грипп резко
вырастает. Чтобы не заболеть, врач Ольга Чиркова поделилась несколькими советами.
Как защитить организм в холод (фото из открытых источников)
Специалист
отметила, что свой иммунитет нужно постоянно укреплять, а также не забывать
тепло одеваться, при чем одежда должна быть не только теплой, но и многослойной.
Например, если вы будете ехать в транспорте и вам станет жарко, то будет
возможность расстегнуться и не вспотеть. Помимо этого, многослойная одежда
теплее еще и потому, что каждая воздушная прослойка между элементами одежды
тоже сохраняет тепло.
Второй
способ защиты — это правильный рацион. Организм в период холодов важно
обогащать различными витаминами и микроэлементами. Специалист также советует
добавить в меню большое количество белковых продуктов. Можно также принимать
витамины С и D, но перед этим нужно проконсультироваться со своим врачом.
Еще
один важный фактор, который влияет на состояние здоровья — это сон. Ночной
отдых зимой должен быть не менее 8 часов в сутки, чтобы организм смог
полноценно восстановить силы и энергию.
Напомним,
что ученые обнаружили, что
даже способность стоять на ногах может рассказать о состоянии организма.
Правда, речь идет об умении балансировать именно на одной ноге.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что healthy-коуч Самофалова Надежда
рассказала, с помощью каких способов можно снизить влияние погоды на состояние
здоровье.
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