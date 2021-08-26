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Как снизить влияние погоды на состояние здоровья

Healthy-коуч Самофалова Надежда рассказала, с помощью каких способов можно снизить влияние погоды на состояние здоровье

сегодня, 14:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Есть метеозависимые люди, организм которых реагирует на изменения погодных условий. И степень выраженности метеочувствительности может быть разным: от легкого недомогания до патологических психических состояний. Healthy-коуч Самофалова Надежда рассказала, как можно снизить влияние погоды на свое здоровье. 

Как снизить влияние погоды на состояние здоровья

Влияние погоды на здоровье (фото из открытых источников)

Эксперт отметила, что лучшей адаптацией к меняющимся погодным условиям станут: 

- утренняя гимнастика (каждое утро уделяйте по 20-30 минут зарядке, которая положительно действует на работу нервной и дыхательной систем);

- контрастный душ (это процедура, при которой по определенной схеме чередуются холодная и горячая вода. Такой душ улучшает кровоснабжение и активирует обмен веществ);

- хвойные ванны (они используются для лечения и профилактики воспалительных заболеваний. Хвойные ванны положительно воздействуют на дыхательную и нервную системы человека, стимулируют потоотделение и нормализуют обмен веществ);

- массаж (он помогает снять напряжение мышц за счет увеличения уровня кислорода и улучшения циркуляции крови по всему телу);

- прогулки на воздухе (свежий воздух повышает тонус многочисленных кровеносных сосудов, улучшает работу дыхания и обмена веществ);

- отказ от вредных привычек (измените свой образ жизни, отказавшись от употребления алкогольных напитков, курения и т.д.)

Также, чтобы снизить влияние погоды на здоровье важно высыпаться и употреблять правильные продукты, в частности, морскую капусту, морепродукты, овощи, свежую зелень и орехи.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что медики перечислили советы, которых следует придерживаться людям, страдающим метеозависимостью.


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Источник: https://t.me/nutritsiologiya/1600
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