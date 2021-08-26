Как снизить влияние погоды на состояние здоровья

Есть метеозависимые люди, организм которых реагирует на изменения погодных условий. И степень выраженности метеочувствительности может быть разным: от легкого недомогания до патологических психических состояний. Healthy-коуч Самофалова Надежда рассказала, как можно снизить влияние погоды на свое здоровье.

Влияние погоды на здоровье (фото из открытых источников)

Эксперт отметила, что лучшей адаптацией к меняющимся погодным условиям станут:

- утренняя гимнастика (каждое утро уделяйте по 20-30 минут зарядке, которая положительно действует на работу нервной и дыхательной систем);

- контрастный душ (это процедура, при которой по определенной схеме чередуются холодная и горячая вода. Такой душ улучшает кровоснабжение и активирует обмен веществ);

- хвойные ванны (они используются для лечения и профилактики воспалительных заболеваний. Хвойные ванны положительно воздействуют на дыхательную и нервную системы человека, стимулируют потоотделение и нормализуют обмен веществ);

- массаж (он помогает снять напряжение мышц за счет увеличения уровня кислорода и улучшения циркуляции крови по всему телу);

- прогулки на воздухе (свежий воздух повышает тонус многочисленных кровеносных сосудов, улучшает работу дыхания и обмена веществ);

- отказ от вредных привычек (измените свой образ жизни, отказавшись от употребления алкогольных напитков, курения и т.д.)

Также, чтобы снизить влияние погоды на здоровье важно высыпаться и употреблять правильные продукты, в частности, морскую капусту, морепродукты, овощи, свежую зелень и орехи.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что медики перечислили советы, которых следует придерживаться людям, страдающим метеозависимостью.

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