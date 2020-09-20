kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 20.09.2020

BTC/USD

10968.23

ETH/USD

381.73

LTC/USD

48.26

НБУ 20.09.2020

USD/UAH

28.25

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье наше тело ТОП-7 советов для тех, кто страдает от метеозависимости
commentss НОВОСТИ Все новости

ТОП-7 советов для тех, кто страдает от метеозависимости

Врач рассказал, как бороться с чувствительностью на погоду

сегодня, 04:45
Автор:

Таисия Ерохина

Если с каждым перепадом погоды вы чувствуете боль в суставах, то вам не понаслышке знакома такая проблема как метеозависимость. Особенно часто на погоду реагируют люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. А те, кто перенес травмы конечностей, и вовсе приобретают "синоптический дар" – сырую погоду предсказывают где-то за сутки. Как рассказал семейный врач Виктор Сидоренко "Сегодня", это происходит из-за того, что во время резкого температурного перепада меняется давление в суставах и мышцах.

ТОП-7 советов для тех, кто страдает от метеозависимости

Людям, страдающим от метеозависимости, врач дает такие рекомендации:

1) меньше подвергайтесь стрессу;

2) не перетруждайтесь;

3) правильно питайтесь;

4) спите не менее 8-9 часов;

5) больше двигайтесь;

6) в случае частого плохого самочувствия из-за изменения погоды обратитесь к врачу и проведите обследование сердца, сосудов и костной ткани;

7) имейте индивидуальную аптечку, составленную по рекомендациям врача.

Напомним, врач рассказал об опасности наркоза: что нужно знать. Так, любая анестезия имеет возможные риски и осложнения, но врачи должны информировать пациента о факторах, которые влияют на опасность наркоза.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!