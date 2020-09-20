ТОП-7 советов для тех, кто страдает от метеозависимости

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Таисия Ерохина
Если с каждым
перепадом погоды вы чувствуете боль в суставах, то вам не понаслышке знакома
такая проблема как метеозависимость. Особенно часто на погоду реагируют люди с
хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. А те, кто перенес травмы
конечностей, и вовсе приобретают "синоптический дар" – сырую погоду предсказывают
где-то за сутки. Как рассказал
семейный врач Виктор Сидоренко "Сегодня", это происходит из-за того, что во
время резкого температурного перепада меняется давление в суставах и мышцах.
Людям, страдающим
от метеозависимости, врач дает такие рекомендации:
1) меньше подвергайтесь
стрессу;
2) не перетруждайтесь;
3) правильно
питайтесь;
4) спите не менее
8-9 часов;
5) больше
двигайтесь;
6) в случае частого
плохого самочувствия из-за изменения погоды обратитесь к врачу и проведите
обследование сердца, сосудов и костной ткани;
7) имейте индивидуальную
аптечку, составленную по рекомендациям врача.
Напомним, врач
рассказал об опасности
наркоза: что нужно знать. Так, любая анестезия имеет возможные риски и
осложнения, но врачи должны информировать пациента о факторах, которые влияют
на опасность наркоза.
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