ТОП-7 советов для тех, кто страдает от метеозависимости

Если с каждым перепадом погоды вы чувствуете боль в суставах, то вам не понаслышке знакома такая проблема как метеозависимость. Особенно часто на погоду реагируют люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. А те, кто перенес травмы конечностей, и вовсе приобретают "синоптический дар" – сырую погоду предсказывают где-то за сутки. Как рассказал семейный врач Виктор Сидоренко "Сегодня", это происходит из-за того, что во время резкого температурного перепада меняется давление в суставах и мышцах.

Людям, страдающим от метеозависимости, врач дает такие рекомендации:

1) меньше подвергайтесь стрессу;

2) не перетруждайтесь;

3) правильно питайтесь;

4) спите не менее 8-9 часов;

5) больше двигайтесь;

6) в случае частого плохого самочувствия из-за изменения погоды обратитесь к врачу и проведите обследование сердца, сосудов и костной ткани;

7) имейте индивидуальную аптечку, составленную по рекомендациям врача.

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