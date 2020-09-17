Врач рассказал об опасности наркоза: что нужно знать

Любая анестезия имеет возможные риски и осложнения, но врачи должны информировать пациента о факторах, которые влияют на опасность наркоза. Об этом рассказал главный врач Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины, заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, врач-анестезиолог Владимир Жовнир.

Прежде всего врачи используют данные о вероятных осложнениях от той или иной анестезии, которые собираются из медицинских учреждений во многих странах.

Кроме того, врач-анестезиолог учитывает текущее состояние пациента и имеющиеся сопутствующие заболевания. Процент возможных рисков и осложнений возрастает в следующих случаях: тяжелое исходное состояние пациента, острая фаза хронического заболевания, длительное и объемное хирургическое вмешательство, необходимость неотложного вмешательства.

Врач отметил, что пациент может впасть в кому после наркоза. Это может быть плановое введение медикаментозной комы. Но если коматозное состояние пациента продолжается дольше, чем ожидалось, то это осложнения. Эксперт отметил, что обычно это вторичное проявление основного осложнения: появление в послеоперационном периоде почечной или печеночной недостаточности, варианты острого нарушения мозгового кровообращения, гипер- или гипогликемические состояния.

По словам Жовнира, родственники должны знать о состоянии пациента, попавшего в кому после наркоза. Врачи должны рассказать близким о вероятных причинах, совершенном лечении и его эффективности, а также о дальнейших этапах лечения и обратимости или необратимости осложнений, возникших в послеоперационный период.

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