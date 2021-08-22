Какое сочетание продуктов серьезно вредит здоровью

Питание является одним из наиболее значимых факторов жизни каждого человека, но есть продукты, которые сочетать крайне не рекомендуется, потому что можно нанести здоровью серьезный вред. Пищевой технолог Аамир Манан рассказал, что нельзя употреблять вместе.

Какие продукты нельзя сочетать и почему (фото из открытых источников)

Специалист отметил, что речь идет о сочетании жирного и сладкого. Такой тандем вызывает привыкание, поскольку человек от такого типа питания получает удовольствие. Но вместе с этим и серьезный удар по собственному организму. По словам эксперта, жир и сахар — две супербактерии, которые питают наш мир, но вместе они формируют убойную смесь, подрывающую здоровье.

Такие выводы были сделаны на основе результатов исследования, которое ученые провели на лабораторных грызунах. Их разделили на три группы. Первая употребляла стандартный корм, вторая — корм + высококалорийную пищу (колбасы, бекон), но доступ к этим продуктам закрывался на один час. А вот третьей группы грызунов полностью открыли доступ к продуктам, в составе которых много сахара и жира.

Выяснилось, что мыши из третьей группы в 2 раза быстрее набрали лишний вес, но помимо этого, у них наблюдались поведенческие и физиологические изменения, схожие на те, к которым приводят наркотические вещества. При этом, зависимость от такого сочетания пищи у грызунов была настолько велика, что они продолжали есть, несмотря на то, что их било током.

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