logo
Русский Українська

BTC/USD

48558.65

ETH/USD

3159.11

LTC/USD

180.98

USD/UAH

26.80

EUR/UAH

31.40

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Какое сочетание продуктов серьезно вредит здоровью
commentss НОВОСТИ Все новости

Какое сочетание продуктов серьезно вредит здоровью

Пищевой технолог Аамир Манан рассказал, какое сочетание продуктов является самым опасным для здоровья

сегодня, 21:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Питание является одним из наиболее значимых факторов жизни каждого человека, но есть продукты, которые сочетать крайне не рекомендуется, потому что можно нанести здоровью серьезный вред. Пищевой технолог Аамир Манан рассказал, что нельзя употреблять вместе.

Какое сочетание продуктов серьезно вредит здоровью

Какие продукты нельзя сочетать и почему (фото из открытых источников)

Специалист отметил, что речь идет о сочетании жирного и сладкого. Такой тандем вызывает привыкание, поскольку человек от такого типа питания получает удовольствие. Но вместе с этим и серьезный удар по собственному организму. По словам эксперта, жир и сахар — две супербактерии, которые питают наш мир, но вместе они формируют убойную смесь, подрывающую здоровье. 

Такие выводы были сделаны на основе результатов исследования, которое ученые провели на лабораторных грызунах. Их разделили на три группы. Первая употребляла стандартный корм, вторая — корм + высококалорийную пищу (колбасы, бекон), но доступ к этим продуктам закрывался на один час. А вот третьей группы грызунов полностью открыли доступ к продуктам, в составе которых много сахара и жира.

Выяснилось, что мыши из третьей группы в 2 раза быстрее набрали лишний вес, но помимо этого, у них наблюдались поведенческие и физиологические изменения, схожие на те, к которым приводят наркотические вещества. При этом, зависимость от такого сочетания пищи у грызунов была настолько велика, что они продолжали есть, несмотря на то, что их било током.

Напомним, диетолог перечислила ТОП-10 псевдополезных продуктов. Что вошло в список, узнайте в нашем материале.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в каких продуктах содержится много трансжиров.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ntv.ru/novosti/2594961/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ