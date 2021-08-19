Диетолог назвала ТОП-10 псевдополезных продуктов

Часто под видом, казалось бы, полезных продуктов продаются откровенно вредные. На своей странице в Instagram врач-нутрициолог Анна Грин рассказали, что входит в этот список.

Гранола / Фото: Depositphotos

Гранола

Этот продукт зачастую содержит сахар или заменители сахара, а также сиропы, ароматизаторы и другие добавки. Лучше приготовить полезную гранолу дома: из овсяной крупы и вымоченных орехов.

Сухофрукты

Большинство продающихся сухофруктов обрабатывают диоксидом серы, могут содержать красители, коптятся жидким дымом (чернослив), вымачиваются в сахарном сиропе, для блеска и мягкости часто добавляют жир и глицерин.

Орехи в глазури

Избегайте жареных орехов, в глазури и с добавками. При неправильном хранении орехи поражаются плесенью. Выбирайте цельные орехи вместо ореховых смесей и ореховых батончиков.

Молочные каши

Варка круп с молоком способствует образованию трудно усваиваемых соединений. Лучше используйте ореховое молоко или миндальное.

Растительные масла

Растительные рафинированные масла лишены всякой пользы. Более того – содержат химические вещества, которые остаются в них в процессе очищения и рафинации.

Сыры

Промышленно изготовленные сыры содержат растительные масла, сою, усилители вкуса, красители и ароматизаторы. Старайтесь покупать сыры натурального вызревания, в составе которых только молоко и ферменты.

Фруктовые соки

Эти напитки лишены клетчатки, поэтому способствуют резкому повышению сахара в крови. Вместо фруктовых соков лучше употребляйте свежие плоды.

Заменители сахара

Искусственные заменители (аспартам, сахарин, цикламат) токсичные и канцерогенны. Избыток натуральных (фруктоза, сироп агавы) — вредит печени и провоцирует инсулинорезистентность.

Йогурты

Промышленно изготовленные йогурты часто содержат сахар, растительный жир, красители и консерванты. Лучше готовьте натуральный йогурт из орехового молока с использованием живых бактерий.

Диетические соусы и майонезы

Это маркетинговая уловка. Покупатель думает, что покупает легкий и полезный продукт, а на самом деле в составе: рафинированное масло, красители, усилители вкуса и т.д.





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