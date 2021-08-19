Какие продукты помогут оздоровить печень

Печень – уникальный, жизненно важный и незаменимый орган человека, выполняющий множество функций. И чтобы печень работала хорошо, ее нужно поддерживать с помощью полезных продуктов. Что стоит включить в рацион?

Как оздоровить печень / Фото: Shutterstock / Fotodom

Морковь

Этот корнеплод богат на вещества-каротиноиды, предшественники витамина А. Медики рекомендуют употреблять вареную морковь, потому что в ней содержится фалкаринол - вещество, предотвращающее онкологические заболевания.

Грейпфруты

В состав грейпфрута входят антиоксиданты, которые способствуют защите печени от слишком большого количества соединительной ткани, что может привести к необратимому повреждению органа.

Клюква

Употребление клюквенного сока и свежих ягод помогает улучшить очистительную функцию печени. Она не только нормализует работу органа, но и предотвращает перерождение ее клеток в жировую и соединительную ткань.

Грецкие орехи

В этих орехах много ненасыщенных жирных кислот омега-3, которые помогают снизить уровень жира в печени.

Чеснок

Этот продукт называют еще природным антибиотиком, потому что в его составе множество витаминов и полезных веществ, поддерживающих работу всего организма, в том числе и печени.

Зеленый чай

Исследователи выяснили, что употребление зеленого чая улучшает состояние печени. Любители этого напитка меньше подвержены риску развития рака этого органа.

Напомним, что врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала, какую приправу стоит добавить в рацион, если хотите восстановить работу печени.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что диетолог Зухра Павлова рекомендует быть осторожнее с медом, ведь в большом количестве он может навредить печени.

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