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Главная Новости Здоровье диета и питание Как мед может навредить печени: объясняет эндокринолог
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Как мед может навредить печени: объясняет эндокринолог

Мед обычного состава содержит около 40% фруктозы

сегодня, 10:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Мед с древних времен используют в народной медицине, ведь он обладает антибактериальными и противовирусными свойствами. Зимой употребление этого продукта возрастает, поскольку его используют для профилактики и лечения простудных заболеваний. Но диетолог Зухра Павлова рекомендует быть осторожнее с медом, ведь в большом количестве он может навредить.

Как мед может навредить печени: объясняет эндокринолог

когда мед может навредить здоровью / фото: wallbox

Врач отметила, что мед содержит множество витаминов, микроэлементов и ценных антиоксидантов, но он на 40-50% состоит из фруктозы, которая при регулярном употреблении, может пагубно отразиться на работе печени. 

Зухра Павлова объяснила, что, будучи богатым источником фруктозы, мед меняет чувствительность клеток к лептину — гормону, регулирующему энергетический обмен, вследствие чего появляется сильный аппетит. Это может способствовать появлению лишнего веса, жира, в том числе в печени.

По словам врача, переизбыток фруктозы может привести к жировому гепатозу — заболеванию, при котором 5% массы печени составляет жир (триглицериды). К тому же, в магазинах редко продают высококачественный мед, поэтому в нем могут быть различные добавки, пестициды. 

Эндокринолог говорит, что людям, страдающим сахарным диабетом, также стоит быть осторожнее с этим продуктом, потому что его регулярное употребление может привести к серьезным последствиям.

Напомним, доктор Альберт Беккер объяснил, почему мед не стоит добавлять в горячий чай. Оказалось, что по отдельности эти продукты куда полезнее.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты перечислили пять удивительных свойств меда, о которых мы могли не догадываться. 


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Источник: https://www.medikforum.ru/zoj/110963-kak-med-mozhet-navredit-pecheni-obyasnyaet-vrach-endokrinolog.html
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