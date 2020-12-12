Эксперт рассказал, почему не стоит добавлять мед в чай

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Светлана Шкурупий
О лечебных свойствах меда известно давно, поэтому его часто используют для укрепления иммунитета и в борьбе с некоторыми заболеваниями. Но употреблять его с горячим чаем не рекомендуется, и доктор Альберт Беккер объяснил почему.
почему нельзя добавлять мед в чай / фото: goodfon
Специалист отметил, что многие люди для профилактики простуды часто пьют горячий чай с добавлением меда. И это действительно очень вкусно, но не так полезно, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что при высокой температуре мед теряет свои противовоспалительные и антибактериальные свойства. Если разбавить продукт кипятком, уровень его pH изменится, как и состав полезных веществ и витаминов.
Доктор Альберт Беккер подчеркнул, что мед и горячий чай по отдельности благоприятно влияют на организм и эффективны в борьбе с простудными заболеваниями. Если же выходите добавить продукт в напиток, тогда его необходимо сперва остудить. При этом, добавляйте не больше двух ложек чая, такой дозы будет достаточно, чтобы его подсластить и насытить ценными веществами и минералами.
К слову, в меде содержатся витамины А, С, Е, В, а также фосфор, калий, йод, магний, железо. И этот список можно продолжать долго. При чем набор этих элементов меняется в зависимости от сорта и времени сбора нектара.
Напомним, что натуральный мед не должен быть слишком жидким и быстро стекать. На какие еще аспекты важно обратить внимание при выборе этого продукта?
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, в каких случаях обычный чай способен навредить сердцу и печени.
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