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Эксперт рассказал, почему не стоит добавлять мед в чай

Мед и горячий чай лучше употреблять отдельно

сегодня, 09:25
Автор:

Светлана Шкурупий

О лечебных свойствах меда известно давно, поэтому его часто используют для укрепления иммунитета и в борьбе с некоторыми заболеваниями. Но употреблять его с горячим чаем не рекомендуется, и доктор Альберт Беккер объяснил почему.

Эксперт рассказал, почему не стоит добавлять мед в чай

почему нельзя добавлять мед в чай / фото: goodfon

Специалист отметил, что многие люди для профилактики простуды часто пьют горячий чай с добавлением меда. И это действительно очень вкусно, но не так полезно, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что при высокой температуре мед теряет свои противовоспалительные и антибактериальные свойства. Если разбавить продукт кипятком, уровень его pH изменится, как и состав полезных веществ и витаминов. 

Доктор Альберт Беккер подчеркнул, что мед и горячий чай по отдельности благоприятно влияют на организм и эффективны в борьбе с простудными заболеваниями. Если же выходите добавить продукт в напиток, тогда его необходимо сперва остудить. При этом, добавляйте не больше двух ложек чая, такой дозы будет достаточно, чтобы его подсластить и насытить ценными веществами и минералами. 

К слову, в меде содержатся витамины А, С, Е, В, а также фосфор, калий, йод, магний, железо. И этот список можно продолжать долго. При чем набор этих элементов меняется в зависимости от сорта и времени сбора нектара. 

Напомним, что натуральный мед не должен быть слишком жидким и быстро стекать. На какие еще аспекты важно обратить внимание при выборе этого продукта?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, в каких случаях обычный чай способен навредить сердцу и печени.


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Источник: https://madame.lefigaro.fr/beaute/pourquoi-il-faut-eviter-de-mettre-du-miel-dans-son-infusion-ou-son-the-061219-178622
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