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Какая приправа быстро восстанавливает работу печени

Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала, какую приправу стоит добавить в рацион, если хотите восстановить работу печени

сегодня, 11:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Печень – уникальный, жизненно важный и незаменимый орган человека, выполняющий множество функций в организме. И сбой в работе этого органа может привести к серьезным последствиям со здоровьем. Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала о приправе, способной улучшить работу печени.

Какая приправа быстро восстанавливает работу печени

Как восстановить работу печени / Фото: goodfon

Специалист отметила, что в свои блюда желательно добавлять куркуму, ведь эта специя обладает не только пикантным вкусом и ароматом, но еще и полезными свойствами. Самым ценным ее компонентом является куркумин — природный антибиотик, который укрепляет иммунитет, заживляет мелкие раны, снижает уровень сахара в крови, улучшает работу печени и помогает бороться с хроническими заболеваниями. Приправу лучше всего добавлять в плов, мясные блюда и овощи. 

В составе приправы также много антиоксидантов, которые борются с повреждающими клетки свободными радикалами в теле. Эти вещества усиливают защиту организма, предотвращая развитие многих серьезных заболеваний, в том числе и рака.

Пряность можно употреблять даже тем, кто на диете. По словам диетолога, калорийность куркумы составляет около 325 калорий на 100 граммов порошка. Регулярное употребление в пищу пряности положительно скажется на общем состоянии организма, но при условии, что у человека нет индивидуальной непереносимости, противопоказаний к употреблению.

Напомним, что печень выполняет в нашем организме множество функций, в частности, очищает кровь от токсинов и вредных веществ, поэтому этот орган нужно беречь. Эксперты рассказали, какие продукты помогают работе печени.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что диетологи назвали несколько пищевых привычек, которые способны нарушить работу печени и привести к серьезным заболеваниям.


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Источник: https://u-news.com.ua/109109-medyky-nazvaly-produkt-bystro-vosstanavlyvaiuschyi-rabotu-pecheny.html
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