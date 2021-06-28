logo
Русский Українська

BTC/USD

34231.35

ETH/USD

2009.24

LTC/USD

130.96

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

32.85

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Какие популярные продукты помогают очистить печень
commentss НОВОСТИ Все новости

Какие популярные продукты помогают очистить печень

Эксперты рассказали, какие продукты следует добавить в рацион, если хотите очистить свою печень от токсинов

сегодня, 14:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Печень выполняет в нашем организме множество функций, в частности, очищает кровь от токсинов и вредных веществ, поэтому этот орган нужно беречь. Эксперты рассказали, какие продукты помогают работе печени.

Какие популярные продукты помогают очистить печень

Как очистить печень / Фото: Shutterstock / Fotodom

Зеленый чай

Японские исследователи выяснили, что регулярное употребление зеленого чая улучшает работу нашего "внутреннего фильтра". Все дело в антиоксидантах и катехинах (органических веществах, — прим. авт.) 

Крестоцветные овощи

К таким овощам относится брокколи, цветная и брюссельская капусты. В их составе много витаминов и веществ, которые запускают ферменты печени, очищая ее от токсинов. Также крестоцветные овощи способствуют выведению из организма канцерогенов. 

Куркума

Пожалуй, все слышали о том, что самым ценным компонентом куркумы является куркумин. Он обладает рядом полезных свойств, в том числе содержит антиоксиданты, которые восстанавливают клетки печени и улучшают ее работу. 

Цитрусовые

В плодах цитрусовых содержится много витамина С, который стимулирует работу печени и способствует выведению токсинов. Особенно в этом плане полезен грейпфрут, поэтому почаще обогащайте им свой рацион. 

Чеснок

В этом списке оказался и чеснок, потому что богат на серу, которая активирует ферменты печени. Также в этом овоще много селена, повышающего уровень антиоксидантных ферментов, которые помогают печени бороться с воспалением. 

Грецкие орехи

Добавляйте в свой рацион почаще грецкие орехи, ведь они являются источником глутатиона, аминокислот и омега-3 ненасыщенных жирных кислот. Именно эти вещества поддерживают нормальную работу печени и очищают ее от токсинов. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие пищевые привычки наносят вред печени.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.mitoq.com/blog/blog/19-super-foods-naturally-cleanse-liver
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ