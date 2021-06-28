Какие популярные продукты помогают очистить печень

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Светлана Шкурупий
Печень выполняет в нашем организме множество функций, в частности, очищает кровь от токсинов и вредных веществ, поэтому этот орган нужно беречь. Эксперты рассказали, какие продукты помогают работе печени.
Как очистить печень / Фото: Shutterstock / Fotodom
Зеленый чай
Японские исследователи выяснили, что регулярное употребление зеленого чая улучшает работу нашего "внутреннего фильтра". Все дело в антиоксидантах и катехинах (органических веществах, — прим. авт.)
Крестоцветные овощи
К таким овощам относится брокколи, цветная и брюссельская капусты. В их составе много витаминов и веществ, которые запускают ферменты печени, очищая ее от токсинов. Также крестоцветные овощи способствуют выведению из организма канцерогенов.
Куркума
Пожалуй, все слышали о том, что самым ценным компонентом куркумы является куркумин. Он обладает рядом полезных свойств, в том числе содержит антиоксиданты, которые восстанавливают клетки печени и улучшают ее работу.
Цитрусовые
В плодах цитрусовых содержится много витамина С, который стимулирует работу печени и способствует выведению токсинов. Особенно в этом плане полезен грейпфрут, поэтому почаще обогащайте им свой рацион.
Чеснок
В этом списке оказался и чеснок, потому что богат на серу, которая активирует ферменты печени. Также в этом овоще много селена, повышающего уровень антиоксидантных ферментов, которые помогают печени бороться с воспалением.
Грецкие орехи
Добавляйте в свой рацион почаще грецкие орехи, ведь они являются источником глутатиона, аминокислот и омега-3 ненасыщенных жирных кислот. Именно эти вещества поддерживают нормальную работу печени и очищают ее от токсинов.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие пищевые привычки наносят вред печени.
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