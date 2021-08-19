Чем опасны трансжиры и в каких продуктах их много

Для нормальной работы организму необходимы полезные жиры, но проблема состоит в том, что рацион питания большинства людей содержит слишком много трансжиров. Что это и в каких продуктах они содержатся?

Трансжиры / Фото: Pixabay

Врач-нутрициолог Анна Грин на своей странице в Instagram отметила, что это "неправильные жиры", которые бывают двух видов:

- вырабатываются естественным путем в желудочно-кишечном тракте травоядных жвачных животных (коров, овец, коз). Поэтому их мясо, молоко, масло, сыр, сметана и т. д. содержат трансизомеры жирных кислот (трансжиры).

- искусственные — образуются из растительных масел в результате промышленного процесса гидрогенизации. И также частично в процессе рафинации (дезодорации) растительных масел.

По словам эксперта, трансжиры содержатся в 40-50% всех продуктов, которые мы покупаем. Это:

- маргарин и спред: лидеры по количеству трансжиров — содержат до 50%;

- сливочное масло жирностью менее 82%;

- весь фастфуд (т.к. он готовится с использованием трансжиров и жарится на растительном масле, которое также их образовывает);

- полуфабрикаты: пельмени, замороженная пицца, тесто, котлеты, наггетсы и т. д;

- выпечка и кондитерка: пирожки, пончики, печенье, слойки, торты, конфеты, шоколад, пирожные, пряники, круассаны, мороженное и т. д;

- снеки: чипсы, крекеры, попкорн;

- соусы, майонезы;

- переработанное мясо: колбасы, сосиски, сардельки, ветчина, копченое мясо, мясные консервы;





Напомним, американские исследователи обнаружили токсичные ингредиенты, содержащиеся в фаст-фуде.

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