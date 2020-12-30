5 токсичных ингредиентов в фаст-фуде, о которых вы даже не подозревали

Ни для кого не является секретом тот факт, что фаст-фуд вреден для здоровья. Долгие годы медики твердят, что от такой пищи лучше отказаться. Множество проведенных исследований показывали, что употребление таких блюд повышают риск различных заболеваний, включая увеличение веса, болезни сердца, диабет и депрессию. Помимо вышеперечисленного, американские исследователи обнаружили токсичные ингредиенты, содержащиеся в фаст-фуде.

ФОТО: Из открытых источников

1. Фтор

Изучив более 400 контейнеров и пищевых оберток из сетей быстрого питания по всей стране, химики обнаружили, что 20% картонных рукавов для картофеля фри, 38% оберток для бургеров и сэндвичей и 56% оберток для десертов и хлеба содержат фтор, который покрывает упаковочные материалы для отталкивания жира и воды.

Полифторалкильные вещества связаны с многочисленными последствиями для здоровья, включая рак. Дети особенно подвержены риску, потому что их развивающиеся тела более уязвимы для токсичных химикатов.



2. Бромат калия

Эта добавка, которую иногда называют просто броматом, добавляется в рецепты для улучшения текстуры и вспучивания муки. Хотя он" израсходуется "в процессе выпечки, если используется соответствующее количество, когда слишком много входит в рецепт, некоторые из них могут остаться в готовом продукте.

Этот компонент содержится в булочках для сэндвичей и тесте для пиццы в некоторых сетях быстрого питания. К слову, бромат калия запрещен в Канаде, Великобритании и Евросоюзе из-за исследований на животных, у которых обнаружили возможную связь с раковыми опухолями.

3. Пропиленгликоль

Он используется в пищевых продуктах для сохранения текстуры, особенно для предотвращения высыхания влажных продуктов, и действует как растворитель для ароматизаторов и красителей.

Хотя документально подтвержденная токсичность встречается редко, существуют потенциальные риски для здоровья при высоком потреблении продуктов, содержащих ее, особенно у людей с проблемами печени и почек, из-за того, как организм перерабатывает это соединение. Также стоит отметить, что пропиленгликоль используется в непродовольственных товарах, косметике, антифризах и пакетах со льдом.

4. Фосфатные добавки

Содовая, ароматизированная вода, упакованное мясо, плавленый сыр и куриные наггетсы — лишь некоторые из продуктов, которые могут содержать эту пищевую добавку, получаемую из минерального фосфора и предназначенную для усиления действия эмульгатора.

Всем, у кого было диагностировано заболевание почек, требующее ограниченного количества фосфора в рационе, нужно тщательнее относиться к выбору этих продуктов. Однако даже здоровые люди с высоким уровнем фосфора в крови могут подвергаться риску неблагоприятных последствий для здоровья костей и сердца.

Исследование, опубликованное в журнале Circulation, показало, что и животные, и люди стали менее физически активными, когда в крови присутствовал повышенный уровень фосфата.

5. Пропилгаллат

Пищевой консервант, используемый для замедления порчи пищевых продуктов и продления срока хранения масел. Пропилгаллат является искусственным ингредиентом кукурузных продуктов, мясных продуктов и майонеза. Тем не менее исследование, опубликованное в журнале Drug and Chemical Toxicology, показывает, что эта добавка может влиять на раковые клетки. По данным Института контактного дерматита, этот продукт также содержится в косметике, лубрикантах и средствах для волос.

Стоит помнить о том, что злоупотребление фаст-фудом может привести к серьезным заболеваниям, а также ухудшению состояния в целом. Людям, имеющим хронические заболевания, нужно тщательнее относится к выбору подобной пищи.

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