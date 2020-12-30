Какие продукты помогают сохранить гормональный баланс

Гормональный баланс — важная составляющая нашего здоровья, самочувствия, красоты и долголетия. Но он очень хрупок, поэтому даже банальная простуда может его нарушить и спровоцировать определенные проблемы. Если вы хотите укрепить здоровье и привести свои гормоны в норму, тогда добавьте в рацион следующие продукты.

продукты для гормонального фона (фото из открытых источников)

Авокадо

Это настоящий кладезь витаминов, антиоксидантов и полезных веществ, которые улучшают когнитивные функции и помогают убрать воспалительные процессы в организме. Компоненты, входящие в его состав, влияют на кровеносную систему, нормализуют менструальный цикл, гормоны и снимают спазмы.

Брокколи

В этой капусте содержится много белка, фолиевой кислоты, клетчатки, калия, витаминов С, В1, В2 и Е. К тому же, брокколи повышает уровень гормона эстрогена, которые стимулирует выработку коллагена и гиалуроновой кислоты. Если вы полюбите брокколи, то очень скоро увидите, что состояние вашего гормонального фона улучшится.

Киноа

Еще один продукт, богат витаминами и микроэлементами. Киноа также имеет низкий гликемический индекс и не содержит глютена. Эта крупа набирает все большую популярность, потому что снижает уровень "плохого" холестерина, приводит в норму андрогены и очищает организм от токсинов.

Миндаль

Миндаль обязательно должен быть в рационе каждого человека, особенно женщин. Этот продукт помогает сохранить и продлить молодость и красоту. Миндаль богат веществами, которые необходимы для выработки гормона адипонектина. Это вещество необходимо, ведь помогает нейтрализовать процессы, вызывающие старение клеток.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-нутрициолог Светлана Никитчук рассказала, как повысить в организме гормоны радости.

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