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Какие продукты помогают сохранить гормональный баланс

Эти продукты богаты на витамины и ценные вещества

сегодня, 08:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Гормональный баланс — важная составляющая нашего здоровья, самочувствия, красоты и долголетия. Но он очень хрупок, поэтому даже банальная простуда может его нарушить и спровоцировать определенные проблемы. Если вы хотите укрепить здоровье и привести свои гормоны в норму, тогда добавьте в рацион следующие продукты. 

Какие продукты помогают сохранить гормональный баланс

продукты для гормонального фона (фото из открытых источников)

Авокадо

Это настоящий кладезь витаминов, антиоксидантов и полезных веществ, которые улучшают когнитивные функции и помогают убрать воспалительные процессы в организме. Компоненты, входящие в его состав, влияют на кровеносную систему, нормализуют менструальный цикл, гормоны и снимают спазмы. 

Брокколи

В этой капусте содержится много белка, фолиевой кислоты, клетчатки, калия, витаминов С, В1, В2 и Е. К тому же, брокколи повышает уровень гормона эстрогена, которые стимулирует выработку коллагена и гиалуроновой кислоты. Если вы полюбите брокколи, то очень скоро увидите, что состояние вашего гормонального фона улучшится.

Киноа

Еще один продукт, богат витаминами и микроэлементами. Киноа также имеет низкий гликемический индекс и не содержит глютена. Эта крупа набирает все большую популярность, потому что снижает уровень "плохого" холестерина, приводит в норму андрогены и очищает организм от токсинов. 

Миндаль

Миндаль обязательно должен быть в рационе каждого человека, особенно женщин. Этот продукт помогает сохранить и продлить молодость и красоту. Миндаль богат веществами, которые необходимы для выработки гормона адипонектина. Это вещество необходимо, ведь помогает нейтрализовать процессы, вызывающие старение клеток. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-нутрициолог Светлана Никитчук рассказала, как повысить в организме гормоны радости.


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Источник: https://lucky-women.ru/eti-4-produkta-pomogayut-soxranit-gormonalnyj-balans/
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