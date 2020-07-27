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Гормоны настроения: как повысить их уровень в организме

Наши эмоции напрямую зависят от уровня гормонов

сегодня, 09:45
Автор:

Светлана Шкурупий
Гормоны настроения: как повысить их уровень в организме

В организме человека есть огромное количество гормонов, и все они играют чрезвычайно важную роль в нашей жизни. На своей странице в Instagram врач-нутрициолог Светлана Никитчук рассказала, от каких веществ зависит наше настроение и самочувствие.

Специалист отметила, что для правильного функционирования организма важен баланс всех гормонов, но за уровень радости и счастья отвечают лишь три основных.

Итак, серотонин - основной гормон настроения, его дефицит в организме приводит к депрессивному состоянию и угнетенности. Дофамин отвечает за ощущение удовольствия, а эндорфины помогают справиться со стрессов, вызывая эмоции радости.

Эндорфины являются естественным наркотиком:

- уменьшают боль;

- повышают настроение;

- расслабляют после стрессов;

- регулируют давление.

Естественный путь повышения эндорфинов: физическая активность – боль в мышцах выделяет адреналин, а он стимулирует выброс гормонов хорошего настроения; любимая музыка; новые приятные впечатления; интимная близость с любимым; продукты – шоколад, бананы, клубника, виноград.

Главным регулятором настроения признан серотонин. Повысить его содержание в организме помогает: солнце или яркое освещение; еда – яйца, сыр, ананасы, бобовые, тофу, лосось, семечки и орехи, мясо индейки, каши из цельного зерна овса, коричневого риса, финики, инжир, томатный сок; прогулки на природе, плавание, йога.

Дофамин влияет на удовлетворение от занятий, ситуации, победы. Все достижения закрепляются выбросом дофамина, поэтому его называют мотивирующим. Повысить уровень могут: занятия любовью (вне зависимости от привязанности к партнеру); массаж; вкусная еда; любимое хобби.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, как некоторые гормоны могут влиять на аппетит.


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