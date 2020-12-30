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Три признака, указывающих на повышенный холестерин

С возрастом особенно важно контролировать уровень холестерина

сегодня, 09:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Холестерин является жизненно необходимым веществом в организме человека, но его повышенный уровень может привести к серьезным проблемам. Если вы заметили эти признаки, значит стоит сдать анализы и проконсультироваться с врачом.

Три признака, указывающих на повышенный холестерин

какие признаки повышенного холестерина (фото из открытых источников)

Стенокардия 

Этот симптом является одной из разновидностей ишемической болезни сердца. Его можно обнаружить на ЭКГ или при обследовании у врача. Стенокардия проявляется болями в грудной клетке и сильной одышке даже при минимальной физической нагрузке. Уже этот симптом может говорить об опасностях, так как при повышенном холестерине стенокардия может проявляться особенно сильно и доставлять человеку дискомфорт.

Боли в ногах

Холестерин поражает сосуды полностью всего тела. Наибольший вред получают ноги. Если вы обратите внимание на боли в ногах, то сможете провести параллель между болью и холестерином. Как правило, неприятные ощущения возникают даже при небольших физических нагрузках, например, ходьбе. 

Боль в груди 

Постоянные боли в груди — признак поражения сосудов. Регулярные боли в груди указывают на поражение сосудов. Однако иногда это может быть проявлением невралгии. Чтобы отличить эти симптомы, необходимо понять, в какой момент вы чувствуете неприятные ощущения. Как правило, невралгия проявляется при вдохе и выдохе, но есть случаи, когда человек находится в одном положении и чувствует боль в груди.

Напомним, ученые назвали растение, которое очищает кровь от "плохого" холестерина, тем самым предотвращая сердечные проблемы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что кардиолог Анна Владимировна рассказала, как снизить "вредный" холестерин без лекарств.


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Источник: https://kolobok.ua/semejnyj-doktor-new/zhenskoe-zdorove/2067535-u-vas-povyshen-kholesterin-top-3-neochevidnykh-priznaka
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