Три признака, указывающих на повышенный холестерин

Холестерин является жизненно необходимым веществом в организме человека, но его повышенный уровень может привести к серьезным проблемам. Если вы заметили эти признаки, значит стоит сдать анализы и проконсультироваться с врачом.

какие признаки повышенного холестерина (фото из открытых источников)

Стенокардия

Этот симптом является одной из разновидностей ишемической болезни сердца. Его можно обнаружить на ЭКГ или при обследовании у врача. Стенокардия проявляется болями в грудной клетке и сильной одышке даже при минимальной физической нагрузке. Уже этот симптом может говорить об опасностях, так как при повышенном холестерине стенокардия может проявляться особенно сильно и доставлять человеку дискомфорт.

Боли в ногах

Холестерин поражает сосуды полностью всего тела. Наибольший вред получают ноги. Если вы обратите внимание на боли в ногах, то сможете провести параллель между болью и холестерином. Как правило, неприятные ощущения возникают даже при небольших физических нагрузках, например, ходьбе.

Боль в груди

Постоянные боли в груди — признак поражения сосудов. Регулярные боли в груди указывают на поражение сосудов. Однако иногда это может быть проявлением невралгии. Чтобы отличить эти симптомы, необходимо понять, в какой момент вы чувствуете неприятные ощущения. Как правило, невралгия проявляется при вдохе и выдохе, но есть случаи, когда человек находится в одном положении и чувствует боль в груди.

Напомним, ученые назвали растение, которое очищает кровь от "плохого" холестерина, тем самым предотвращая сердечные проблемы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что кардиолог Анна Владимировна рассказала, как снизить "вредный" холестерин без лекарств.

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