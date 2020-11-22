Названо растение, очищающее кровь от холестерина

Каждый человек с возрастом должен следить за уровнем своего холестерина в крови, ведь это важный показатель здоровья. Эксперты рассказали, какое растение помогает снизить уровень "плохого" холестерина и тем самым минимизировать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

фото из открытых источников

Ученые рассказали, что липопротеины низкой плотности (ЛПНП) "оседают" на стенках сосудов и формируют бляшки, которые замедляют кровообращение и становятся причиной сердечных проблем. Чтобы это предотвратить, эксперты советуют употреблять экстракт листьев кардона или артишока, как его принято называть.

Исследования доказали, что в составе этого растения содержится много витаминов и антиоксидантов, которые снижают уровень "плохого" холестерина. А калий, содержащийся в растении, помогает нормализовать давление, сердцебиение и в целом предотвращает заболевания сердца и сосудов.

Кроме этого, кардон поддерживает работу печени, улучшает пищеварение и защищает клетки от вредного воздействия свободных радикалов, тем самым защищая от развития серьезных болезней.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как правильно питаться при повышенном холестерине.

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