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Главная Новости Здоровье наше тело Названо растение, очищающее кровь от холестерина
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Названо растение, очищающее кровь от холестерина

Это растение содержит много антиоксидантов

сегодня, 08:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Каждый человек с возрастом должен следить за уровнем своего холестерина в крови, ведь это важный показатель здоровья. Эксперты рассказали, какое растение помогает снизить уровень "плохого" холестерина и тем самым минимизировать риск сердечно-сосудистых заболеваний. 

Названо растение, очищающее кровь от холестерина

фото из открытых источников

Ученые рассказали, что липопротеины низкой плотности (ЛПНП) "оседают" на стенках сосудов и формируют бляшки, которые замедляют кровообращение и становятся причиной сердечных проблем. Чтобы это предотвратить, эксперты советуют употреблять экстракт листьев кардона или артишока, как его принято называть. 

Исследования доказали, что в составе этого растения содержится много витаминов и антиоксидантов, которые снижают уровень "плохого" холестерина. А калий, содержащийся в растении, помогает нормализовать давление, сердцебиение и в целом предотвращает заболевания сердца и сосудов. 

Кроме этого, кардон поддерживает работу печени, улучшает пищеварение и защищает клетки от вредного воздействия свободных радикалов, тем самым защищая от развития серьезных болезней.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как правильно питаться при повышенном холестерине.


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Источник: https://food.news/2020-11-18-cardoon-health-benefits-and-recipes.html
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