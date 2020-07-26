kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 26.07.2020

BTC/USD

9665.89

ETH/USD

303.61

LTC/USD

48.70

НБУ 26.07.2020

USD/UAH

28.02

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Как правильно питаться при повышенном холестерине
commentss НОВОСТИ Все новости

Как правильно питаться при повышенном холестерине

При повышенном холестерине важно соблюдать диету

сегодня, 08:50
Автор:

Светлана Шкурупий
Как правильно питаться при повышенном холестерине

Shutterstock

Рацион питания должен быть вкусным, полезным и правильно сбалансированным, особенно, если у вас повышенный уровень холестерина в крови. На своей странице в Instagram врач-диетолог Ирина Исаева рассказала, какие правила помогут повлиять на липидный обмен.

Специалист отметила, что наш организм слишком сложен и у каждого он устроен по-своему, поэтому стопроцентную связь между определенными продуктами и повышением уровня холестерина (ХС) установить невозможно. Тем не менее есть определенные рекомендации по питанию, которые могут повлиять на липидный обмен.

Врач отметила, что для нормализации уровня ХС не нужно исключать все жиры из рациона. Жиры - это важный и необходимый компонент меню, его суточная норма потребления для женщин становит 60-70 г, а для мужчин - 70-90 г.  50% этой нормы должны поступать из растительных источников, а другие 50% из животных. 

Главным моментом в выборе продуктов является количество насыщенных жиров (НЖ) входящих в их состав, а точнее определенных жирных кислот (пальмитиновой, лауриновой, миристиновой). Именно они влияют на повышение уровня холестерина.

Ненасыщенные жиры способствуют снижению уровня "плохого" холестерина и триглицеридов, поэтому растительные масла, особенно оливковое, богатое олеиновой кислотой, должно быть в рационе ежедневно. Также стоит включить в рацион овощи и фрукты (яблоки, морковь, свекла, цитрусовые, вишня, слива, тыква). Очень полезно употреблять жирную морскую рыбу, так как в ней содержится омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты, которые способствуют уменьшению образования атеросклеротических бляшек. 

Из рациона рекомендуется исключить: баранину, обработанное мясо, алкоголь, кофе, фаст-фуд, пирожные, печенье и другие сладости.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, как на уровень холестерина воздействует какао.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!