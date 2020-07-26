Как правильно питаться при повышенном холестерине

Shutterstock

Рацион питания должен быть вкусным, полезным и правильно сбалансированным, особенно, если у вас повышенный уровень холестерина в крови. На своей странице в Instagram врач-диетолог Ирина Исаева рассказала, какие правила помогут повлиять на липидный обмен.

Специалист отметила, что наш организм слишком сложен и у каждого он устроен по-своему, поэтому стопроцентную связь между определенными продуктами и повышением уровня холестерина (ХС) установить невозможно. Тем не менее есть определенные рекомендации по питанию, которые могут повлиять на липидный обмен.

Врач отметила, что для нормализации уровня ХС не нужно исключать все жиры из рациона. Жиры - это важный и необходимый компонент меню, его суточная норма потребления для женщин становит 60-70 г, а для мужчин - 70-90 г. 50% этой нормы должны поступать из растительных источников, а другие 50% из животных.

Главным моментом в выборе продуктов является количество насыщенных жиров (НЖ) входящих в их состав, а точнее определенных жирных кислот (пальмитиновой, лауриновой, миристиновой). Именно они влияют на повышение уровня холестерина.

Ненасыщенные жиры способствуют снижению уровня "плохого" холестерина и триглицеридов, поэтому растительные масла, особенно оливковое, богатое олеиновой кислотой, должно быть в рационе ежедневно. Также стоит включить в рацион овощи и фрукты (яблоки, морковь, свекла, цитрусовые, вишня, слива, тыква). Очень полезно употреблять жирную морскую рыбу, так как в ней содержится омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты, которые способствуют уменьшению образования атеросклеротических бляшек.

Из рациона рекомендуется исключить: баранину, обработанное мясо, алкоголь, кофе, фаст-фуд, пирожные, печенье и другие сладости.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, как на уровень холестерина воздействует какао.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!