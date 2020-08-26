Как снизить «вредный» холестерин без лекарств

Холестерин - один из основных строительных материалов, поэтому в нашем организме он играет важную роль. И вредным он становится только при отклонении его концентрации от нормы, когда он начинает откладываться в стенках сосудов, провоцируя серьезные проблемы со здоровьем. Кардиолог Анна Владимировна на своей странице в Instagram рассказала, какие способы помогут нормализовать уровень холестерина без лекарств.

Уменьшайте количество животных жиров

Как снизить уровень холестерина

К животным жирам относятся все виды красного мяса, курица или индейка с кожей, субпродукты (печень, сердце), колбасы и мясные консервы. Также животные жиры есть в молоке и молочных продуктах (сметана, йогурт, сливочное масло, сыр). Помимо насыщенных жиров все эти продукты содержат холестерин.

Подружитесь с клетчаткой

В кишечнике она соединяется с желчью (которая участвует в обмене холестерина) и выводится. Ищите такую клетчатку в овсе, овсяных отрубях, льняных зернах, ячмене, бобовых и фруктах.

Не забываем про углеводы

Многие полагают, что низкоуглеводные диеты помогают снижать вес и уменьшать сердечно-сосудистый риск. Используйте длинноцепочечные углеводы (цельное зерно, бобовые, фрукты и овощи). Это позволит насытиться надолго и обеспечит необходимым количеством энергии.

Больше двигайтесь

Всего 90 минут в день кардиотренировки поможет снизить вес, и уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Снижайте вес, если это необходимо

Снижение веса помогает снизить уровень вредных ЛПНП и ТГ. Причем даже минимальное снижение веса на 5-10 кг при ожирении может существенно снизить такие параметры, как холестерин, сахар крови, артериальное давление и пульс.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, как на уровень холестерина воздействует какао.

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