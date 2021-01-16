Астматикам опасно выходить на улицу в мороз

С начала года начались настоящие морозы, на улице гололед, но не всем подходим морозная погода. Так, медики предупреждают: низкие температуры опасны для тех, кто болеет бронхиальной астмой. Особенно плохо сказываются на состоянии астматиков колебания температуры. Медики в который раз призывают украинцев позаботится о себе и ответственно отнестись к своему здоровью.

Астма (фото из открытых источников)

По мнению экспертов, от пребывания на улице в морозные дни лучше отказаться тем, кто страдают от хронических заболеваний, затрагивающих легкие. В первую очередь это касается бронхиальной астмы. Кроме того, соблюдать домашний режим желательно и тем, кто столкнулся с коронавирусом и ОРВИ.

Также негативно температурные колебания отражаются и на людях с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Это особенно актуально при ишемической болезни сердца. Особенно медики призывают воздержаться представителей группы риска от купания на Крещение.

Напомним, Почти половину всех олимпийских медалей в составе сборной Швеции начиная с 1992 года завоевали спортсмены, принимавшие лекарства от астмы. Но Швеции далеко до Норвегии, которая за последние 26 лет добыла почти 70% своих олимпийских наград усилиями лыжников-астматиков. По информации СМИ, олимпийская сборная Норвегии взяла с собой в Пхёнчхан более 6 тыс. доз противоастматических препаратов. Речь идёт о 1800 дозах симбикорта, по 1200 — атровента, альвеско и айромира (сальбутамола), а также 360 — вентолина. По информации СМИ, олимпийская сборная Норвегии взяла с собой в Пхёнчхан более 6 тыс. доз противоастматических препаратов.

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