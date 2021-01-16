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Астматикам опасно выходить на улицу в мороз

Холодная погода доставляет особые хлопоты людям, страдающим астмой и иными заболеваниями верхних дыхательных путей

сегодня, 02:50
Автор:

Ольга Чародий

С начала года начались настоящие морозы, на улице гололед,  но не всем подходим морозная погода. Так, медики предупреждают: низкие температуры опасны для тех, кто болеет бронхиальной астмой. Особенно плохо сказываются на состоянии астматиков колебания температуры. Медики в который  раз призывают  украинцев позаботится о себе и ответственно отнестись к своему здоровью.

Астматикам опасно выходить на улицу в мороз

Астма (фото из открытых источников)

По мнению экспертов,  от пребывания  на улице в морозные дни  лучше отказаться тем, кто страдают от хронических заболеваний, затрагивающих легкие. В первую очередь это  касается   бронхиальной астмы. Кроме того, соблюдать домашний режим  желательно и тем, кто столкнулся с  коронавирусом и ОРВИ.

Также негативно температурные колебания отражаются и на людях с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Это особенно актуально при ишемической болезни сердца. Особенно медики призывают воздержаться представителей группы риска от купания на Крещение.

Напомним, Почти половину всех олимпийских медалей в составе сборной Швеции начиная с 1992 года завоевали спортсмены, принимавшие лекарства от астмы.  Но Швеции далеко до Норвегии, которая за последние 26 лет добыла почти 70% своих олимпийских наград усилиями лыжников-астматиков. По информации СМИ, олимпийская сборная Норвегии взяла с собой в Пхёнчхан более 6 тыс. доз противоастматических препаратов. Речь идёт о 1800 дозах симбикорта, по 1200 — атровента, альвеско и айромира (сальбутамола), а также 360 — вентолина. По информации СМИ, олимпийская сборная Норвегии взяла с собой в Пхёнчхан более 6 тыс. доз противоастматических препаратов.



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Источник: https://www.dw.com/
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