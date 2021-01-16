Астматикам опасно выходить на улицу в мороз

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Ольга Чародий
С начала года начались настоящие морозы, на улице
гололед, но не всем подходим морозная
погода. Так, медики предупреждают: низкие температуры опасны для тех, кто
болеет бронхиальной астмой. Особенно плохо сказываются на состоянии астматиков
колебания температуры. Медики в который
раз призывают украинцев
позаботится о себе и ответственно отнестись к своему здоровью.
Астма (фото из открытых источников)
По мнению экспертов,
от пребывания на улице в морозные
дни лучше отказаться тем, кто страдают
от хронических заболеваний, затрагивающих легкие. В первую очередь это касается
бронхиальной астмы. Кроме того, соблюдать домашний режим желательно и тем, кто столкнулся с коронавирусом и ОРВИ.
Также негативно температурные колебания отражаются и на людях с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Это особенно актуально при ишемической болезни сердца. Особенно медики призывают воздержаться представителей группы риска от купания на Крещение.
Напомним, Почти половину всех олимпийских медалей в составе сборной Швеции начиная с 1992 года завоевали спортсмены, принимавшие лекарства от астмы. Но Швеции далеко до Норвегии, которая за последние 26 лет добыла почти 70% своих олимпийских наград усилиями лыжников-астматиков. По информации СМИ, олимпийская сборная Норвегии взяла с собой в Пхёнчхан более 6 тыс. доз противоастматических препаратов. Речь идёт о 1800 дозах симбикорта, по 1200 — атровента, альвеско и айромира (сальбутамола), а также 360 — вентолина. По информации СМИ, олимпийская сборная Норвегии взяла с собой в Пхёнчхан более 6 тыс. доз противоастматических препаратов.
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