Как сохранить здоровье после 60 лет: эффективный способ

Многие люди после 60-летнего возраста страдают от болей в суставах, радикулита, частых переломов и т.д. Избежать их полностью может и не получиться, но минимизировать точно можно. Ученые из Университета Портсмута (Великобритания) назвали чуть не единственный способ.

Как сохранить здоровье после 60 лет (фото из открытых источников)

Специалисты отметили, что сохранить здоровье после 60 лет можно с помощью интенсивных физических нагрузок, в частности бега, тенниса, плавания. Это ученые доказали, с помощью исследования, участие в котором взяло более 6 тысяч человек в возрасте старше 50 лет. Результат показал, что занятие такими видами спорта минимум 1 раз в неделю эффективно защищает от скелетно-мышечных болей в долгосрочной перспективе.

А вот умеренные физнагрузки, например, пешие прогулки, танцы или выполнение домашних дел, вряд ли будут эффективны. Ученые говорят, что хроническая боль — это большая проблема в любом возрасте, она является поводом для серьезных эмоциональных и физических страданий, которые снижают качество жизни.

Напомним, что с возрастом обменные процессы в организме замедляются, поэтому к своему рациону нужно относиться более серьезно. После 65-летнего возраста нужно исключить некоторые продукты, чтобы минимизировать риск развития многих болезней.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что многие люди не задумываются об укреплении сосудов и здоровье вен до тех пор, пока у них не начинают развиваться сосудистые заболевания. Одним из самых распространенных среди них является варикозная болезнь. Но вместо того, чтобы лечить недуг, сделайте все возможное, чтобы предотвратить его появление. Как это можно сделать?

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